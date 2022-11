Fußball in England

Fußball in England Premier League gibt Eckdaten für Saison 2023/24 bekannt

Die nächste Fußball-Saison in der englischen Premier League beginnt am 12. August 2023 und endet am 19. Mai 2024. Sie beginnt damit 76 Tage nach dem Ende der laufenden Spielzeit. Das gaben die Liga-Verantwortlichen bekannt.