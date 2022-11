Torjägerin Lea Schüller verlängert Vertrag bei Bayern

München. Fußball-Nationalstürmerin Lea Schüller hat ihren Vertrag beim FC Bayern München bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Dies teilte der deutsche Vizemeister mit.

Die 24 Jahre alte aktuelle Fußballerin des Jahres war 2020 von der SGS Essen nach München gewechselt und gehörte zum deutschen Team, das im Juli in England Vize-Europameister geworden war. Ihr Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen.

Schüller gewann 2021 mit den Bayern die deutsche Meisterschaft und war in der vergangenen Saison Torschützenkönigin der Bundesliga. „Ich glaube, dass wir in den letzten beiden Jahren etwas erreicht haben, aber ich glaube, dass wir auch noch viel mehr erreichen können. Das will ich gerne mit dem FC Bayern gemeinsam schaffen, natürlich die Meisterschaft sowie den DFB-Pokal holen und in der Champions League so weit es geht kommen“, sagte die 44-fache Nationalspielerin (30 Tore). „Für mich persönlich möchte ich wieder Torschützenkönigin werden. Es gibt ganz viel, was man mit dem FC Bayern erreichen kann.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball