Die Bayern, Dortmund, Leipzig und Frankfurt überwintern in der Königsklasse. Ab jetzt zählt nur noch der K.o.-Modus, für das Achtelfinale ist zwischen machbarer Aufgabe und Hammerlos alles möglich.

Das Achtelfinale der Champions League wird am 7. November ausgelost.

Auslosung, Termine, Gegner So geht es in der Champions League weiter

Berlin. Wie vor zwei Jahren stehen gleich vier Fußball-Bundesligisten im Achtelfinale der Champions League. Als letztes deutsches Team machte RB Leipzig den Sprung in die K.o.-Runde mit einem 4:0 über Schachtjor Donezk perfekt.

Nach Abschluss der Gruppenphase werden die Paarungen für das Achtelfinale gelost. Neben Pokalsieger Leipzig wissen dann auch Meister FC Bayern, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt, welcher Gegner sie im neuen Jahr erwartet.

Die wichtigsten Fragen und Antworten, wie es in Europas Topwettbewerb weitergeht.

Wann wird das Achtelfinale ausgelost?

Am kommenden Montag (7. November) um 12.00 Uhr in Nyon. Gelost wird nur das Achtelfinale. Für das Viertelfinale und das Halbfinale wird nach Beendigung der Runde der letzten 16 noch einmal eine neue Auslosung angesetzt.

Wann wird gespielt?

Das Achtelfinale ist seit einigen Jahren auf acht Spieltermine aufgeteilt. Die Hinspiele finden am 14., 15., 21 und 22. Februar statt. Die Rückspiele steigen am 7., 8., 14. und 15. März. An jedem Abend werden zwei Partien ausgetragen.

Gibt es noch Beschränkungen bei der Auslosung?

Ja. Deutsche Duelle sind in dieser Runde ebenso nicht möglich wie Paarungen mit dem Gruppengegner. Für Bayern kommen Inter Mailand, Dortmund, Frankfurt und Leipzig als Gegner also nicht infrage. Frankfurt kann neben den Bayern auch Tottenham nicht als Widersacher im Achtelfinale bekommen. Für den BVB sind die Bayern und Manchester City tabu. Leipzig kann nicht auf die Münchner und Real Madrid treffen.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Welche Gegner sind für Bayern möglich?

Da gleich drei deutsche Clubs den zweiten Platz in ihrer Gruppe belegt haben, können die Münchner nur auf den FC Liverpool, den FC Brügge, AC Mailand oder Paris Saint-Germain treffen.

Welche Gegner sind für Frankfurt möglich?

Die SSC Neapel, der FC Porto, der FC Chelsea, Manchester City, Real Madrid und Benfica Lissabon sind mögliche Gegner.

Welche Gegner sind für Dortmund möglich?

Bei der Auslosung sind SSC Neapel, der FC Porto, der FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Real Madrid und Benfica Lissabon möglich.

Welche Gegner sind für Leipzig möglich?

RB könnte auf SSC Neapel, den FC Porto, Tottenham Hotspur, den FC Chelsea, Manchester City oder Benfica Lissabon treffen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball