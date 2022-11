Voss-Tecklenburg nominiert für US-Reise Freiburgerin Minge

Frankfurt/Main. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat erstmals Janina Minge (23) vom SC Freiburg in das 26-köpfige Aufgebot für die beiden Länderspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft beim Weltmeister USA berufen.

Darüber hinaus nominierte sie nach längerer Zeit wieder Carolin Simon (Bayern München) und Joelle Wedemeyer (VfL Wolfsburg), teilte der Deutsche Fußball-Bund mit.

Auch Mittelfeldspielerin Paulina Krumbiegel (TSG 1899 Hoffenheim) kehrt ebenso in den Kader zurück wie Torfrau Almuth Schult. Die 31-Jährige fehlte zuletzt Anfang Oktober beim 2:1 gegen Frankreich in Dresden, weil sie bei ihrem neuen Club Angel City FC in den USA weilte.

Die erste Partie gegen die USA wird am 11. November (1.00 Uhr MEZ/zdf.de) in Fort Lauderdale/Florida ausgetragen. Schauplatz des zweiten Spiels am 13. November (23.00 Uhr MEZ/sportschau.de) ist die Red Bull Arena in Harrison/New Jersey.

„Wir haben bewusst einen größeren Kader nominiert, um viele Spielerinnen einsetzen zu können und der hohen Beanspruchung in dieser Phase gerecht zu werden“, sagte Voss-Tecklenburg. „Unser Ziel ist es, diese beiden Spiele zum Abschluss eines besonderen Länderspieljahres erfolgreich zu gestalten.“

Das US-Team sei ein „außergewöhnlicher Gegner auf absolutem Top-Niveau, der uns in allen Belangen fordern“ werde. „Außerdem werden uns diese Spiele sicher auch in Vorbereitung auf die WM im nächsten Jahr wertvolle Erkenntnisse liefern“, sagte sie.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weiterhin verzichten muss die Bundestrainerin auf Marina Hegering (VfL Wolfsburg/Aufbau nach Fußverletzung), Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon/Rekonvaleszenz nach Kreuzbandriss), Sara Däbritz (Olympique Lyon/Sprunggelenkverletzung) und Giulia Gwinn (Bayern München/Kreuzbandriss). Zudem fehlen Tabea Waßmuth (VfL Wolfsburg/ Muskelverletzung) und Sydney Lohmann (Bayern München/Knieverletzung).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball