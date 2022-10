Inter Mailands Top-Stürmer Lukaku erneut verletzt

Inter Mailands Top-Fußballer Romelo Lukaku fällt erneut verletzt aus und dürfte damit in der Champions-League-Partie gegen den FC Bayern München fehlen. Der 29 Jahre alte Belgier zog sich eine Verletzung am linken Oberschenkel zu, wie Internazionale mitteilte.

In den kommenden Tagen sollte sein Zustand nochmals bewertet werden. Der Torjäger fällt damit nach nur kurzer Einsatzzeit abermals aus. Italienische Medien rechneten damit, dass Lukaku erst im kommenden Jahr wieder für Inter auf dem Platz stehen könnte. Was die Verletzung für seine WM-Teilnahme in Katar bedeutet, war nicht klar.

Damit müssen die Nerazzurri im Auswärtsspiel beim deutschen Rekordmeister in München in der Königsklasse wohl auf den Top-Stürmer verzichten. Lukaku stand erst seit zwei Spielen wieder auf dem Platz. Zuletzt wechselte ihn Trainer Simone Inzaghi am vergangenen Samstag beim 3:0-Heimsieg in der Serie A gegen Sampdoria Genua ein. Davor bekam er am Mittwoch Einsatzzeit im Champions-League-Spiel gegen Viktoria Pilsen. Bis dahin lag Lukakus letzter Einsatz verletzungsbedingt zwei Monate zurück, nämlich Ende August auswärts gegen Lazio Rom.

