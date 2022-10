Cherundolo erreicht mit Los Angeles FC MLS-Finale

Los Angeles. Der ehemalige Bundesliga-Profi Steven Cherundolo hat im ersten Jahr als Cheftrainer von Los Angeles FC das Finale um die Meisterschaft in der MLS erreicht.

Das Team um die europäischen Stars Gareth Bale und Giorgio Chiellini gewann das Endspiel in der Western Conference am Sonntag gegen Austin FC 3:0 und hat zum ersten Mal in seiner Geschichte die Chance auf den Titel in der Major League Soccer. Bale, der im Sommer von Real Madrid nach Kalifornien gewechselt war, kam im Gegensatz zu Italiens Ex-Europameister Chiellini aber erneut nicht zum Einsatz, er spielte zuletzt Anfang des Monats.

Der 43 Jahre alte Cherundolo arbeitet in Los Angeles erstmals in seiner Karriere als Cheftrainer einer Mannschaft in einer ersten Liga. Zuvor hatte er in Las Vegas ein unterklassiges Team betreut und in Deutschland als Co-Trainer beim VfB Stuttgart und Hannover 96 gewirkt.

Im Endspiel um den Titel trifft Los Angeles am kommenden Samstag entweder auf Philadelphia Union um den Schwaben Kai Wagner oder New York City FC.

