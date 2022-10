Neymar wirbt für Bolsonaro bei Stichwahl in Brasilien

Foto: Julien Mattia/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa

Neymar unterstützt Jair Bolsonaro bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien.

Brasília. Eine Woche vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien hat Fußball-Superstar Neymar zur Unterstützung für den rechten Amtsinhaber Jair Bolsonaro aufgerufen.

«Die Menschen wissen, was das Beste für unser Brasilien ist», sagte der Offensivspieler von Paris Saint-Germain in einer im Internet ausgestrahlten Live-Sendung mit Bolsonaro. Mit Blick auf die Weltmeisterschaft Ende des Jahres in Katar sagte Neymar: «Alles wäre wunderbar: Bolsonaro wiedergewählt, Brasilien Champion und alle glücklich».

Nach seinem ersten Tor in Katar werde er mit den Fingern die Nummer 22 zeigen, sagte Neymar weiter. Der rechte Amtsinhaber wirbt bei seiner Wahlkampagne mit der Nummer 22 für seine Partei.

Neymar erklärte, Bolsonaro vertrete Werte, die seinen eigenen und denen seiner Familie sehr ähnlich seien. «Ich habe gemerkt, dass ich diese Kraft brauche, ich weiß, dass sie vielen Menschen helfen würde», sagte der 30-Jährige. Er rufe daher alle Menschen, die noch unentschlossen seien, zur Wahl Bolsonaros auf.

In der ersten Wahlrunde Anfang Oktober hatte Bolsonaro entgegen den Umfragen erstaunlich stark abgeschnitten. Vor der Stichwahl am kommenden Sonntag ist das Rennen nun wieder völlig offen. Sowohl Bolsonaro als auch sein Konkurrent, der linke Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, kämpfen derzeit um jede Wählerstimme und versuchen, einzelne soziale Gruppen auf ihre Seite zu ziehen.

