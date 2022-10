Dank Neymar-Treffer: PSG baut Tabellenführung aus

Reims. Angeführt vom brasilianischen Superstar Neymar hat Paris Saint-Germain den neunten Sieg im elften Liga-Spiel perfekt gemacht und seine Tabellenführung in der Ligue 1 ausgebaut.

Die Mannschaft von Trainer Christophe Galtier setzte sich dank eines Neymar-Treffers mit 1:0 (1:0) gegen Olympique Marseille durch. Weil Verfolger FC Lorient zuvor nur 0:0 gegen Stade Reims gespielt hatte, wuchs der Vorsprung von PSG auf nun drei Zähler. Das Pariser Star-Ensemble um Neymar, Lionel Messi und Kylian Mbappé hätte die Partie im Pariser Prinzenpark durchaus auch höher gewinnen können. Der Meister spielte nach einer Roten Karte für Samuel Gigot (72.) rund 20 Minuten in Überzahl.

Offensivspieler Neymar entschied die Partie am Tag vor dem Beginn des Betrugsprozesses um seinen Wechsel zum FC Barcelona vor neun Jahren mit seinem Treffer kurz vor der Halbzeitpause (45.+2). Wegen mutmaßlicher Unregelmäßigkeiten bei dem Transfer muss Neymar Medien zufolge am Montag persönlich vor dem Landgericht in Barcelona erscheinen. Hintergrund ist eine Klage des brasilianischen Investment-Fonds DIS, der Rechte an Neymar hielt und sich um einen Millionen-Anteil an der damaligen Transfersumme betrogen sieht. Neymar hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

© dpa-infocom, dpa:221016-99-150823/2 (dpa)