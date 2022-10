Nach Corona-Infektion: Freiburgs Trainer Streich ist zurück

Freiburg. Trainer Christian Streich ist beim SC Freiburg nach überstandener Corona-Infektion wieder auf den Platz zurückgekehrt.

Der 57-Jährige leitete das Abschlusstraining des Fußball-Bundesligisten vor der Reise zum Europa-League-Gruppenspiel beim FC Nantes (Donnerstag, 18.45 Uhr/RTL+). Das Hinspiel gegen den französischen Pokalsieger am vergangenen Donnerstag (2:0) und die Liga-Partie bei Hertha BSC (2:2) am Sonntag hatte Streich wegen seiner Infektion verpasst.

Willkommen zurück auf dem Trainingsplatz, Christian Streich! Auch Lars Voßler und Florian Bruns sind beim Training am Start.



ℹ️ Einzig Co-Trainer Patrick Baier fehlt noch. Weiterhin gute Besserung, Patrick! pic.twitter.com/ACDqXhT8W6 — SC Freiburg (@scfreiburg) October 12, 2022

Auch Streichs Assistenten Lars Voßler und Florian Bruns, die ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, standen beim Training wieder auf dem Rasen. Der einzige Co-Trainer, der nach Club-Angaben aktuell noch ausfällt, ist Patrick Baier.

Die Freiburger haben die ersten drei Partien in der Europa-League-Gruppe G allesamt gewonnen. In Nantes können sie bereits den Einzug in die K.o.-Phase klarmachen.

© dpa-infocom, dpa:221012-99-99070/2 (dpa)

