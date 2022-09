Startrainer Guardiola diskutiert nach Abpfiff und sieht Gelb

Manchester -. Startrainer Pep Guardiola hatte noch etwas zu sagen - und tat das ein bisschen zu impulsiv.

Der 51-Jährige diskutierte nach dem Schlusspfiff beim 2:1 von Manchester City gegen Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund gestenreich mit Schiedsrichter Daniele Orsato (Italien), und dieser zog die Gelbe Karte. Wie in der Übertragung zu sehen war, setzte Guardiola daraufhin zur Umarmung mit dem Schiedsrichter an, der die Verwarnung notierte. Der Spanier ärgerte sich über ein nicht gegebenes Foul an Phil Foden.

© dpa-infocom, dpa:220914-99-765708/2 (dpa)