Wechselt auf Leihbasis in seine spanische Heimat: Leverkusens Iker Bravo.

Transfermarkt Bayer Leverkusen verleiht Talent Iker Bravo an Real Madrid

Leverkusen. Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen verleiht den spanischen U19-Nationalspieler Iker Bravo an den amtierenden Champions-League-Sieger Real Madrid. Der 17-Jährige wechselt für ein Jahr zum spanischen Rekordmeister.

Der Mittelstürmer kam erst im Sommer 2021 ablösefrei aus der Jugend des FC Barcelona zur Werkself. Bravo erzielte in der vergangenen Saison sieben Tore in 14 Partien für die Leverkusener U19-Mannschaft und kam auch bei den Profis in der Bundesliga und im DFB-Pokal zum Einsatz.

