Bayern-Verteidiger Hernández: «Wir wollen alle Titel»

Will in dieser Saison mehr Titel gewinnen: Bayern-Spieler Lucas Hernández.

München. Bayern-Verteidiger Lucas Hernández will mit den Münchnern alle Wettbewerbe in der bevorstehenden Fußball-Saison dominieren.

«Es gibt keine Ausreden, wir wollen alle Titel», sagte der 26 Jahre alte Weltmeister im Interview bei Sport1. «Es reicht uns nicht, nur in der Bundesliga erfolgreich zu sein. So denken wir alle, auch der Trainer.»

Nach einer für Bayern-Verhältnisse durchwachsenen Saison mit dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Villarreal und der Zweitrunden-Niederlage im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach sind die Münchner heiß auf mehr. «Meiner Meinung nach sind wir auf allen Positionen top besetzt, defensiv wie offensiv. Jetzt liegt es an uns, etwas daraus zu machen», sagte Hernández.

Hernández zufrieden mit Transfers

Von den Neuzugängen Sadio Mané (30) und Matthijs de Ligt (22) zeigt sich der Franzose beeindruckt. «Er ist ein unglaublich bescheidener und freundlicher Kerl, der sich innerhalb weniger Tage sehr gut bei uns integriert hat», sagte Hernández über Ex-Liverpool-Star Mané. Den designierten Abwehrboss de Ligt bezeichnete Bayerns Rekordeinkauf als «sehr guten Spieler, der für sein junges Alter auch schon seit ein paar Jahren auf ganz hohem Niveau spielt. Er wird uns guttun.»

Am 30. Juli tritt der deutsche Meister aus München zum Supercup-Duell bei Pokalsieger RB Leipzig an. Sechs Tage später starten die Bayern bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt in die neue Bundesliga-Saison.

© dpa-infocom, dpa:220725-99-146399/2 (dpa)

