Medien: Gareca nicht mehr peruanischer Nationaltrainer

Lima. Einen Monat nach der verpassten Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht Perus langjähriger Nationaltrainer Ricardo Gareca offenbar vor dem Abschied.

Er habe seinen Vertrag mit dem peruanischen Fußballverband (FPF) nicht verlängert, berichtete die peruanische Zeitung «El Comercio». Dem Sender «RPP» zufolge hatte Gareca das Angebot nicht zugesagt.

Der Argentinier war im Jahr 2015 Trainer der Nationalmannschaft des Andenlandes geworden. Mit ihm sowie den ehemaligen Bundesliga-Profis Paolo Guerrero und Jefferson Farfán qualifizierte sich Peru für die Weltmeisterschaft in Russland 2018 - und nahm erstmals nach 36 Jahren wieder an einer WM teil. Die WM (21. November bis 18. Dezember) in Katar verpasste Peru als Südamerika-Fünfter nach Elfmeterschießen im interkontinentalen Playoff-Match gegen Australien.

In Argentinien brachten lokale Medien Gareca, der vor seinem Engagement in Peru in mehreren Ländern in Südamerika als Clubtrainer gearbeitet hatte, nun mit dem Traditionsverein Boca Juniors in Verbindung. Auch in Brasilien, wo etwa der FC Santos einen neuen Trainer sucht, erhitzte er die Diskussionen.

