RB Salzburg verlängert mit Trainer Jaissle bis 2025

Berlin. Der österreichische Fußball-Meister RB Salzburg hat den Vertrag mit Trainer Matthias Jaissle vorzeitig um eine weitere Saison bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Das teilte der Verein mit.

Damit wechselt der 34 Jahre alte gebürtige Nürtinger nicht in die Bundesliga. Jaissle war nach dem Trainerbeben im deutschen Oberhaus unter anderem als ein möglicher Kandidat beim VfL Wolfsburg für den freigestellten Florian Kohfeldt gehandelt worden.

Nach dem Saisonfinale am vergangenen Wochenende mussten gleich vier Trainer ihren Platz räumen - neben Kohfeldt auch Adi Hütter (Borussia Mönchengladbach), Markus Weinzierl (FC Augsburg) und Sebastian Hoeneß (TSG 1899 Hoffenheim).

Jaissle, der im April 2021 Chefcoach der Mozartstädter wurde, hatte mit Salzburg die Wolfsburger mit seinem Team aus der Champions League geworfen. Zudem holte er das Double aus Meisterschaft und Pokal und schaffte den erstmaligen Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse. Dort war dann aber gegen den FC Bayern München Endstation.

"In dem Fall bin ich absoluter Überzeugungstäter. Die Aufgabe hier in Salzburg ist für mich eine Herzenssache. Ich fühle mich im Verein und in der Region pudelwohl, weiß die Bedingungen und das ganze Umfeld hier sehr zu schätzen", sagte Jaissle in einer Vereinsmitteilung.

