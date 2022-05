Fußball in Österreich

Fußball in Österreich Nach Meistertitel: Salzburg holt mit Pokalsieg das Double

Klagenfurt. Red Bull Salzburg hat in Österreich erneut das Double gewonnen. Eine Woche nach der Fußball-Meisterschaft sicherte sich das Team des deutschen Trainers Matthias Jaissle in Klagenfurt durch ein 3:0 (1:0) gegen den SV Ried auch den Pokalsieg.

Auf Vorlage des deutschen Nationalspielers Karim Adeyemi markierte Luka Susic (27. Minuten) mit einem Traumtor den Führungstreffer. Maximilian Wöber (52.) erhöhte im Anschluss an eine Ecke per Kopf auf 2:0. Drei Minuten vor Spielschluss sorgte Benjamin Sesko (87.) mit seinem Treffer für den Endstand. Für die Salzburger war es der vierte Pokalgewinn in Serie.

