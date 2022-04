Fußball-Ticker: Liverpool-Fan stirbt während Champions-League-Spiel

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 13. April 2022:

Werder Bremen holt Talent vom FC Augsburg

Werder Bremen hat mitten im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga den ersten Neuzugang für die nächste Saison verpflichtet. Der 18 Jahre alte Defensivspieler Dikeni Salifou wird im Sommer aus der U-19-Mannschaft des FC Augsburg nach Bremen wechseln, wo er für den Profikader vorgesehen ist.

„Dikeni war bereits in Augsburg im Training der Profis dabei und stand auch das eine oder andere Mal im Kader am Spieltag. Auch bei uns wird er von Anfang an dabei sein und um einen Platz im Kader kämpfen“, sagte Werder-Trainer Ole Werner. Salifou ist 1,91 Meter groß und kann nach Angaben der Bremer sowohl im defensiven Mittelfeld als auch im Abwehrzentrum eingesetzt werden.

Todesfall während Champions-League-Spiel: Liverpool trauert um Fan

Der FC Liverpool trauert um einen Fan, der am Rande des Champions-League-Viertelfinals gegen Benfica Lissabon am Mittwoch gestorben ist. Wie der Club am Donnerstag „mit großem Bedauern“ mitteilte, fühlte sich der Zuschauer im Stadion Anfield plötzlich unwohl, noch bevor die Partie begonnen hatte. Notärzte behandelten den Fan und brachten ihn in eine Klinik, wo er jedoch starb. Nähere Informationen zur Todesursache teilte der Club nicht mit.

„Zu allererst gelten das Mitgefühl und die Gedanken aller im Club der Familie des Fans, seinen Lieben und seinen Freunden“, hieß es auf der Vereinswebsite. „Wir bedanken uns bei den Notdiensten für ihren heldenhaften Einsatz und die Notfallhilfe. Unser Dank gilt unseren medizinischen Fachkräften, Stewards und allen Helfern in der Nähe des Vorfalls für ihre Unterstützung.“

Schalke-Anleihe über 31,6 Millionen Euro erfolgreich platziert

Zweitligist Schalke 04 hat die Unternehmensanleihe 2022/2027 im Volumen von 31,6 Millionen Euro laut eigenen Angaben erfolgreich platziert. Das gesetzte Ziel, zwischen zehn und fünfzehn Millionen Euro zu erzielen, sei deutlich übertroffen worden, teilte S04 mit. Die Anleihe 2022/2027 soll im Wesentlichen zur vorzeitigen Refinanzierung der im Sommer 2023 fälligen Anleihe 2016/2023 genutzt werden. Dies trage dazu bei, die finanzielle Handlungsfähigkeit weiter zu vergrößern. Der Grundstein für sportlichen Erfolg solle damit manifestiert werden.

„Die überaus erfolgreiche Emission der Anleihe zeigt, wie sehr unsere Fans, Mitglieder und Anleger den eingeschlagenen Weg mitgestalten wollen. Wir freuen uns sehr über diese großartige Unterstützung“, sagte Christina Rühl-Hamers (45), Mitglied des Vorstands und zuständig für den Bereich Finanzen.

Der Club habe in den vergangenen Monaten wichtige Entscheidungen getroffen, „um den Verein wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Zuletzt haben wir mit dem Wechsel des Hauptsponsors einen außergewöhnlichen und einzig richtigen Entschluss gefasst“, äußerte Rühl-Hamers im Namen des Gesamtvorstands: „Und wir hoffen, dass jetzt sogar der nächste und größte Schritt gelingt: der Aufstieg in die Bundesliga.“

Die Anleihe 2022/2027 ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 5,50 Prozent sowie einer Laufzeit bis 5. Juli 2027 und einem Bundesliga-Bonus, einer einmaligen Bonuszahlung von zwei Prozent bei Aufstieg der Königsblauen bis einschließlich der Saison 2025/2026, ausgestattet. Die Emission umfasste ein freiwilliges Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2016/2023. Die Umtauschquote inklusive Mehrerwerbsoption betrug rund 57,3 Prozent bzw. 19,5 Millionen Euro.

Paris St. Germain hat neuen Trikotsponsor gefunden

Der französische Vizemeister Paris St. Germain hat einen neuen Trikotsponsor gefunden. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wird die Online-Verkaufsplattform GOAT ab Sommer auf dem Ärmel aller Trikots werben und damit die katarische Bank QNB ablösen.

Der neue Vertrag soll Paris angeblich mehr als 50 Millionen Euro über die nächsten drei Jahre einbringen, heißt es aus einer mit den Verhandlungen betrauten Quelle. PSG verkaufte nach eigenen Angaben in den letzten beiden Spielzeiten weltweit jährlich eine Million Trikots.

Löw zurück zu Fenerbahce? Türkische Medien spekulieren

Türkische Medien haben über eine mögliche Rückkehr Joachim Löws zum Istanbuler Club Fenerbahce spekuliert. Fenerbahce wollte die Gerüchte zunächst nicht kommentieren. Der Vereinspräsident habe sein Interesse in der Vergangenheit bekundet, es gebe aber keine neuen Informationen, sagte ein Sprecher des Clubs am Donnerstag auf Anfrage.

Joachim Löw war vor seiner Zeit als Bundestrainer bereits in Istanbul tätig.

„Der Präsident hat nie gesagt, dass er Löw aufgegeben hat“, berichtete ein Reporter von „Haber Global“ am Mittwoch unter Berufung auf Quellen im Club. Das Portal „Fotomac“ erklärte hingegen, dass der Club seit einer Woche im Kontakt mit dem portugiesischen Trainer Jorge Jesus stehe, nach langen Gesprächen mit Löw. Wegen der Leistungen des derzeitigen Trainers Ismail Kartal sei Präsident Ali Koc unschlüssig, was zu tun ist. Der türkischen Sportzeitung „Fanatik“ hatte Koc Gespräche mit dem früheren Bundestrainer Löw bestätigt.

Weltmeistertrainer Löw war in der Saison 1998/99 Coach bei Fenerbahce Istanbul, trainierte in der Türkei danach auch Adanaspor. In der türkischen Süper Lig steht der Club derzeit auf Platz zwei.

Paderborn verpflichtet Stürmer von Borussia Dortmund

Offensivfußballer Richmond Tachie wechselt nach der laufenden Saison von der Zweitvertretung Borussia Dortmunds zum SC Paderborn. Der 22-Jährige erhält bei den Ostwestfalen einen Zweijahresvertrag, wie der Zweitligist am Donnerstag mitteilte. „Richmond passt mit seiner Schnelligkeit und seinen technischen Fähigkeiten sehr gut zu unserer Spielweise“, sagte Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth. „Er ist darüber hinaus sehr fleißig und bringt alle Voraussetzungen mit, um sich in der 2. Bundesliga durchzusetzen.“ Tachie ist Stammspieler in der Drittligamannschaft des BVB. In dieser Saison erzielte er bislang fünf Tore.

Maradona: Staatsanwaltschaft beantragt Verfahren wegen fahrlässiger Tötung

Im Zusammenhang mit dem Tod von Fußballikone Diego Maradona im Jahr 2020 haben die zuständigen Staatsanwälte nun ein Gerichtsverfahren wegen fahrlässiger Tötung beantragt. Ein entsprechender Antrag gegen das medizinische Personal, das den Argentinier seinerzeit behandelt hatte, wurde am Mittwoch gestellt.

Unterlassungen und Misshandlungen von acht für Maradona zuständigen Medizinern hätten ihn in eine „Situation der Hilflosigkeit“ gebracht, heißt es in der von der argentinischen Nachrichtenagentur Telam zitierten Gerichtsakte. Sie hätten ihn während eines „skandalösen“ Krankenhausaufenthalts „seinem Schicksal“ überlassen.

Maradona war am 25. November 2020 im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Die Hauptverantwortlichen für die Gesundheit des Ex-Fußballers waren dessen Hausarzt Leopoldo Luque und die Psychiaterin Agustina Cosachov. Gegen sie wird ebenso ermittelt wie gegen sechs weitere Personen aus dem medizinischen Umfeld Maradonas.

Kolumbianischer Ex-Profi Freddy Rincon stirbt bei Unfall

Der frühere kolumbianische Fußballprofi Freddy Rincon ist tot. Der einstmalige Kapitän der Nationalmannschaft und Ex-Spieler von Real Madrid und dem SSC Neapel erlag am Mittwoch in Cali im Südwesten Kolumbiens seinen schweren Kopfverletzungen infolge eines Verkehrsunfalls. Dies teilten die behandelnden Ärzte mit. „Trotz aller Bemühungen unseres Ärzte- und Pflegeteams ist der Patient Freddy Eusebio Rincon Valencia heute gestorben“, hieß es in einer Mitteilung der Clinica Imbanaco in Cali.

Der 55 Jahre alte Rincon war am Montag nach einem Zusammenstoß in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert worden und knapp drei Stunden operiert worden. Es hatte zuvor einen heftigen Zusammenstoß eines Busses mit einem Lieferwagen gegeben, in dem er unterwegs war. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar.

Rummenigge: „Das Ausscheiden liegt nicht an der Kader-Qualität“

Das Champions-League-Aus des FC Bayern München ist nach Einschätzung des langjährigen Münchner Vorstandschefs Karl-Heinz Rummenigge nicht auf mangelnde Qualität des Kaders zurückzuführen. „Im Kader des FC Bayern stehen 18 Spieler, die voraussichtlich an der WM teilnehmen“, sagte der 66-Jährige der „Bild“ (Donnerstag). „Das Ausscheiden liegt nicht an der Kader-Qualität.“

Nach einem 0:1 im Hinspiel war der klar favorisierte FC Bayern durch ein 1:1 im Rückspiel gegen den FC Villarreal am Dienstag im Viertelfinale der Champions League ausgeschieden. Rummenigge hatte im Sommer 2021 nach zwei Jahrzehnten den Vorstandsvorsitz beim deutschen Rekordmeister an Oliver Kahn übergeben.

Rummenigge sagte der Zeitung, ein Aus gegen Villarreal im Viertelfinale spiegele nicht die Erwartungshaltung des FC Bayern und seiner Fans wider. „Wenn ich dem FC Bayern grundsätzlich einen Ratschlag erteilen dürfte, und das gilt übrigens im Fußball allgemein, dann den, dass sich jeder im Verein auf seine Kompetenzen beschränkt. Dinge wie beispielsweise Vertragsverlängerungen sind Angelegenheit des Vorstands und Aufsichtsrats.“