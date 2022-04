FC Barcelona droht Ausfall von Abwehrspieler Piqué

Frankfurt/Main. Dem spanischen Spitzenclub FC Barcelona droht ein Ausfall von Fußball-Routinier Gerard Piqué. Der 35 Jahre alte Spanier musste beim 1:1 bei Eintracht Frankfurt ausgewechselt werden, weil er sich zuvor am Oberschenkel verletzt hatte.

Trainer Xavi Hernandez sagte später in der Pressekonferenz nur, dass Piqué verletzt sei. Eine genaue Diagnose gab es zunächst nicht. Am 14. April (21.00 Uhr) steht im Camp Nou das Rückspiel gegen die Eintracht an. Als Ersatzmann steht der Franzose Clément Lenglet bereit, der im Hinspiel für Piqué eingewechselt wurde und ordentliche spielte.

