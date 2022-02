San Sebastian: Gegen Leipzig bloß nicht wie gegen Man United

San Sebastian. Real Sociedad San Sebastian will im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League gegen RB Leipzig nicht die Fehler von vor einem Jahr gegen Manchester United wiederholen.

Damals kassierte die Mannschaft aus der Primera Division gegen Manchester United eine 0:4-Pleite und verdarb sich die Chance aufs Weiterkommen. "Wir haben jetzt ein Jahr mehr Erfahrung in Europa", betonte Angreifer Alexander Isak am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in San Sebastian: "Und ich bin überzeugt, dass wir besser aufgestellt sind."

Nach der Niederlage im Hinspiel, das wegen der Corona-Pandemie in Turin ausgetragen worden war, und einem 0:0 in Manchester war Real Sociedad ausgeschieden.

In dieser Saison zog die Mannschaft von Trainer Imanol Alguacil als Gruppenzweiter in die Zwischenrunde ein. Leipzig rettete als Gruppendritter in der Champions League wenigstens das Weiterkommen im Europapokal. "Alle Mannschaften, die es bis hier geschafft haben, sind gut. Man kann United nicht mit RB vergleichen", betonte Isak, der einst in der Fußball-Bundesliga für Borussia Dortmund gespielt hat. Eine Rolle spiele die Rückkehr nach Deutschland für die Partie an diesem Donnerstag aber nicht.

Einen Favoriten wollte der Schwede auch nicht ausmachen, meinte aber: "Sie kommen aus der Champions League, das heißt schon etwas." Trainer Alguacil lobte die Leipziger von Kollege Domenico Tedesco als eine der besten Mannschaften in Sachen Umschaltspiel. Es sei eine Mannschaft, die in die Champions League gehöre, sagte der 50 Jahre alte Real-Coach, dem unter anderem im belgischen Nationalspieler Adnan Januzaj ein wichtiger Profi verletzt fehlt. Dennoch betonte Alguacil: "Wir gehen in das Spiel mit der Absicht zu gewinnen."

