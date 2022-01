Barcelona-Fußballer Piqué macht Millionengehalt öffentlich

Barcelona. Fußball-Profi Gerard Piqué, Abwehrchef des FC Barcelona, hat sein Gehalt per Kontoauszug öffentlich gemacht.

2.328 884,39 seien ihm am 30. Dezember ausgezahlt worden, das sei die Hälfte seines Jahreseinkommens in 2021 gewesen, twitterte der 34-Jährige mit Beleg und unkenntlich gemachter Kontonummer. Zuvor hatte ein in Spanien bekannter Sportjournalisten über ein viel höheres Salär für den Welt- und Europameister spekuliert. "Ein bisschen mehr Respekt", forderte Piqué nun.

Der Journalist Lluís Canut hatte im TV-Sender Esport3 wesentlich üppigere Gehälter für Piqué sowie die weiteren Barca-Spieler Sergio Busquets, Jordi Alba und Umtiti genannt, ohne jedoch eine Quelle für diese Summen zu nennen. Auch der FC Barcelona äußerte sich. "Die genannten Beträge sind falsch, entsprechen nicht der Realität und sind außerdem bei den ersten drei genannten Spielern als Festbeträge angegeben, die, da sie variabel sind, niemals verdient werden können", schrieb der Club auf seiner Internetseite.

Der FC Barcelona ist mit 1,35 Milliarden Euro hochverschuldet und muss nach den Regeln der Liga bei der Gehaltsmasse aller Spieler eine Obergrenze einhalten.

