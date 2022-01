Ex-96-Profi Cherundolo wird Cheftrainer beim Los Angeles FC

Los Angeles. Der Los Angeles FC hat den früheren US-Nationalspieler und Hannover-96-Profi Steven Cherundolo als zweiten Cheftrainer in der Vereinsgeschichte verpflichtet. Cherundolo wird am Mittwoch vorgestellt, teilte der LAFC mit.

Der 42 Jahre alte Cherundolo bestritt zwischen 1999 und 2012 87 Länderspiele für das US-Team, nahm an drei WM-Endrunden teil und verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der Bundesliga, in der er 370 Spiele für Hannover 96 absolvierte.

"Ich freue mich sehr, Steve als unseren nächsten Cheftrainer vorstellen zu können", sagte LAFC Co-Präsident & General Manager John Thorrington am Montag. "Steve verfügt über eine einzigartige Mischung aus internationaler und nationaler Erfahrung auf höchstem Niveau, die diesen Anforderungen gerecht wird."

© dpa-infocom, dpa:220103-99-579523/3

