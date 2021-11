Nach Teil-Lockdown WM-Qualifikation in Niederlanden als Geisterspiel

Eindhoven. Nach dem Teil-Lockdown angesichts schnell steigender Infektions- und Patientenzahlen hat am Samstagnachmittag das vorerst letzte Fußballspiel in den Niederlanden vor Zuschauern stattgefunden.

Die Zweitligapartie zwischen dem FC Endhoven und dem FC Dordrecht (5:1) besuchten 2038 Fans. Aufgrund der neuen Infektionsschutz-Regelungen durften seit Samstag, 18.00 Uhr, keine Zuschauer mehr in Hollands Stadien. Daher wurde das Spiel von 16.30 Uhr auf 16.00 Uhr vorverlegt. Von nun an bleiben alle Stadien des Landes zumindest bis zum 5. Dezember leer. Das heißt auch, dass das entscheidende Spiel in der WM-Qualifikation zwischen Spitzenreiter Niederlande (20 Punkte) und dem derzeitigen Dritten Norwegen (18 Punkte) im Rotterdamer Stadion De Kuip vor leeren Rängen stattfinden muss.

Laut der neuen Regelungen müssen im gesamten Land seit Samstag auch Gaststätten und Supermärkte um 20.00 Uhr schließen. Die 1,5 Meter-Abstandsregel wird wieder eingeführt, Bürger sollen wieder zu Hause arbeiten und maximal vier Besucher zu Hause empfangen. Vom Shutdown ausgenommen sind Kinos und Theater. Besucher müssen nur - wie bisher - nachweisen, dass sie geimpft, getestet oder genesen sind.

