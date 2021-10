Forsberg trifft bei Schweden-Sieg - Dabbur trifft für Israel

Berlin. Emil Forsberg hat im WM-Qualifikationsspiel die Führung der Schweden beim klaren 3:0 (1:0) über den Kosovo erzielt.

Der Stürmer von RB Leipzig verwandelte in der 29. Minute einen Foulelfmeter. Der vermeintliche Ausgleich durch Vedat Muriqi war wegen eine vorausgegangnen Abseitsstellung des Ex-Bremers Milot Rashica nicht gegeben worden (58.). Kurz danach sorgte Alexander Isak für das 2:0 (62.), der Ex-Mainzer Robin Quaison sorgte für die endgültige Entscheidung (79.). Schweden rückt mit nun zwölf Punkten in Gruppe B bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Spanien heran.

Israel trifft doppelt, punktet aber nicht

Hoffenheims Stürmer Munas Dabbur war für Israel erfolgreich, konnte aber beim 2:3 (2:1) mit seinem Team keinen Punkt aus Schottland entführen. Damit liegt Israel auf Platz drei nun schon vier Punkte hinter den zweitplatzierten Schotten, die erst in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Scott McTominay von Manchester United den Siegtreffer erzielten. Die Schotten hatten zuvor die Gäste-Führungen durch Eran Zahavi (5.) und Dabbur (31.) durch John McGinn (29.) und Lyndon Dykes (55.) jeweils ausgeglichen. Dykes war zuvor mit einem Foulelfmeter am israelischen Keeper Ofir Marciano gescheitert (45.). Spitzenreiter in Gruppe F bleibt Dänemark mit 18 Punkten.

In der Gruppe D erkämpfte die Ukraine dank eines 2:1 (2:1)-Erfolges in Helsinki über Finnland den kurzzeitig an Bonien-Herzegowina verlorenen zweiten Platz zurück. Der Ex-Dortmunder Andrej Jarmolenko war bereits nach vier Minuten mit einem 25-Meter-Schuss erfolgreich, Roman Jaremtschuk sorgte nach 34 Minuten für den Endstand. Zuvor hatte der Ex-Schalker Teemu Pukki in seinem 98. Länderspiel den Ausgleich erzielt. Die beiden Leverkusener Lukas Hradecky und Joel Pohjanpalo konnten die zweite Niederlage der nunmehr nur noch viertplatzierten Finnen nicht abwenden.

Die Bosnier hatten dank zweier Tore von Stürmer Smail Prevljak (25., 66.) mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg in Kasachstan den ersten Sieg verbucht. Damit rangiert das Team des früheren Wolfsburgers Edin Dzeko mit sechs Zählern hinter Weltmeister Frankreich (12 Punkte) und der Ukraine (8) auf Platz drei.

