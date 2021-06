"Ich bin zurück": Buffon-Rückkehr zu Parma Calcio perfekt

Rom. "Ich bin zurück": In einem Video bei Twitter hat Torhüter-Legende Gianluigi Buffon seine Rückkehr zum italienischen Fußballclub Parma Calcio verkündet.

"Er ist zurück daheim", schrieb der Verein am Donnerstag in dem sozialen Netzwerk dazu und fügte an: "Superman Returns" (Superman kehrt zurück). Über Buffons Verpflichtung bei Parma hatten Italiens Sportmedien schon vor einigen Tagen spekuliert.

Der 43-Jährige langjährige Nationaltorhüter hatte in der norditalienischen Stadt einst seine Profi-Karriere begonnen. Buffon hatte zuvor fast 20 Jahre lang mit einer kurzen Unterbrechung bei Juventus Turin gespielt. Im Mai gab er bekannt, die Bianconeri nach Saisonende zu verlassen, ließ seine Zukunft jedoch zunächst offen.

Zwischen 1995 und 2001 stand Buffon im Tor Parmas. Mit 17 Jahren gab er damals sein Debüt in der italienischen Liga Serie A gegen AC Mailand. In der Saison 1998/99 holte er dem Club den UEFA-Pokal und den italienischen Pokal. 2001 wechselte er schließlich nach Turin. Parma wird in der kommenden Spielzeit wieder zweitklassig kicken. Das Team hatte die zurückliegende Saison der Serie A als Tabellenletzter beendet und war abgestiegen. 2006 wurde Buffon mit der italienischen Nationalmannschaft in Deutschland Weltmeister.

© dpa-infocom, dpa:210617-99-31731/2