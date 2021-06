Das Spiel um den europäischen Super Cup soll wie geplant in Belfast im Windsor Park stattfinden.

Chelsea gegen Villarreal UEFA Super Cup wie geplant in Belfast

Belfast. Das Spiel um den europäischen Super Cup zwischen dem Champions-League-Sieger FC Chelsea und dem Europa-League-Gewinner FC Villarreal wird wie geplant in Belfast stattfinden, gab der nordirische Fußball-Verband unter Berufung auf die Europäische Fußball-Union UEFA bekannt.

Das Champions-League-Finale war Ende Mai coronabedingt von Istanbul nach Porto verlegt worden. Daraufhin hatte es Spekulationen gegeben, der Super Cup könne als Kompensation in Istanbul stattfinden.

"Wir waren in engem Kontakt mit unseren Partnern bei der UEFA", teilte Verbandschef Patrick Nelson mit, "und wir freuen uns, dass sie bestätigt haben, dass die Partie in Belfast bleiben wird." Das Spiel wird am 11. August im Stadion Windsor Park ausgetragen. Details zur Zuschauerzahl und dem Kartenverkauf würden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210603-99-850111/3