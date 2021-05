Tschechien verlegt EM-Basis nach Prag

Prag. Die tschechische Fußball-Nationalmannschaft hat ihr Basislager für die bevorstehende Europameisterschaft wegen zu strikter Corona-Regeln abgesagt.

Anstatt wie ursprünglich geplant im schottischen Edinburgh zu wohnen, werden die Tschechen stattdessen in Prag stationiert sein. Zu den drei Gruppenspielen am 14. Juni (Schottland) und 18. Juni (Kroatien) in Glasgow sowie am 22. Juni (England) in London werde man jeweils mit dem Flugzeug anreisen, teilte der tschechische Verband mit.

Als Grund für die Änderung wurden die Corona-Schutzmaßnahmen in Schottland angegeben. Wenn dort ein Spieler oder Begleiter positiv getestet werde, müsse sich die ganze Mannschaft in Quarantäne begeben - selbst wenn alle anderen negativ getestet werden. Das widerspreche dem UEFA-Protokoll zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs, kritisierte der tschechische Verband.

Für die tschechische Mannschaft hat am 31. Mai in Südtirol die zweiwöchige Vorbereitungsphase für die Euro 2021 begonnen. Am 4. Juni ist ein Freundschaftsspiel gegen Italien in Bologna geplant. Am 8. Juni steht in Prag die Generalprobe gegen Albanien an. Im tschechischen EM-Kader sind vier Bundesliga-Profis: Torwart Jiri Pavlenka von Absteiger Werder Bremen, Mittelfeld-Spieler Vladimir Darida von Hertha BSC, Stürmer Patrik Schick von Bayer Leverkusen und Verteidiger Pavel Kaderabek von der TSG 1899 Hoffenheim.

© dpa-infocom, dpa:210531-99-803830/2