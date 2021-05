Kevin Volland (M.) glaubt nicht mehr an den Titelgewinn mit AS Monaco.

Ligue 1 Volland glaubt nicht mehr an Meister-Titel mit Monaco

Monaco. Kevin Volland glaubt vor dem Saisonfinale in der Ligue 1 nicht mehr an den Gewinn der französischen Fußball-Meisterschaft mit der AS Monaco.

"Da muss schon sehr viel zusammenkommen. Lille und Paris sind sehr konstant dieser Saison", sagte der Nationalspieler in einem Interview im TV-Sender Sky.

Monaco (77 Punkte) ist vor dem Spiel am Sonntag bei RC Lens Dritter mit drei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Lille OSC (80) und der um sechs Treffer schlechteren Tordifferenz. Dazwischen liegt noch Paris Saint-Germain mit 79 Zählern. "Unser Ziel ist es auf jeden Fall, den dritten Platz erstmal zu sichern", sagte der Angreifer. Als Dritter würde Monaco in der Champions-League-Qualifikation spielen.

Volland, der seine erste Saison in Monaco unter dem ehemaligen Bayern-Trainer Niko Kovac absolviert, ist mit 16 Treffern Vierter in der Torschützenliste der Ligue 1. Am Mittwoch hatte der 28-Jährige mit seinem Team das Pokalfinale gegen PSG mit 0:2 verloren.

Wenige Stunden zuvor war Volland von Bundestrainer Joachim Löw für die Europameisterschaft nominiert worden und kehrt erstmals seit November 2016 wieder in die Nationalmannschaft zurück. Der Tag sei ein Wechselbad der Gefühle gewesen. "Es ist viel eingeprasselt durch die Nominierung. Ich freu mich da riesig drüber", sagte der Stürmer. "Das kam dann auch für mich ein bisschen überraschend, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich unheimlich gefreut."

Bei der Nationalmannschaft wolle er "erstmal ankommen und dann Vollgas geben". Beim Blick auf den EM-Kader konstatierte er eine "hohe Qualität". Die deutsche Mannschaft spielt in der Vorrundengruppe F in München gegen Frankreich, Portugal und Ungarn. "Es ist eine sehr schwere Gruppe, definitiv. Unterm Strich ist das Ziel natürlich, die Gruppe zu überstehen", sagte Volland und befand: "Es ist alles drin, würde ich sagen."

