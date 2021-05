Kane will Tottenham Hotspur im Sommer verlassen

London. Der englische Fußball-Nationalspieler Harry Kane will Tottenham Hotspur laut britischen Medien nach dieser Saison verlassen.

Wie die Zeitung "Telegraph" berichtete, beruft sich der Stürmer, dessen Vertrag beim Premier-League-Club noch bis zum Sommer 2024 läuft, auf eine Abmachung mit Tottenham-Boss Daniel Levy. Grund für den Wechselwunsch des 27-Jährigen ist demnach die chronische Titellosigkeit der Spurs, deren einzige Trophäe in den vergangenen 20 Jahren der unbedeutende Ligapokal in der Saison 2007/08 war.

Laut dem Bericht hat Kane, der seit 2004 im Verein ist, schon im vergangenen Sommer um einen Wechsel gebeten. Doch nach dem Trainerwechsel von Mauricio Pochettino zu José Mourinho habe er sich überzeugen lassen, noch eine Saison in Tottenham zu bleiben. Von Mourinho hatte sich der Club im April getrennt. Die Spurs verloren das Ligapokal-Finale, werden die laufenden Saison ohne Titel beenden und drohen, die Qualifikation für die Champions League zu verpassen.

Mit wettbewerbsübergreifenden 33 Toren in dieser Saison ist Kane in Topform. Fußballmeister Manchester City, Rekordmeister Manchester United und der FC Chelsea haben laut den Berichten Interesse an einer Verpflichtung des Nationalspielers, der einen Wechsel innerhalb der Premier League bevorzugen soll. Als Ablösesumme sind 150 Millionen Pfund (ca. 175 Millionen Euro) im Gespräch. Wer in der kommenden Saison Trainer von Tottenham Hotspur wird, ist noch nicht bekannt.

