Nach Pöbeleien: Nordmazedonien streicht Nestorovski

Duisburg. Nordmazedonien verzichtet im Qualifikationsspiel zur Fußball-WM 2022 gegen Deutschland freiwillig auf Stürmer Ilija Nestorovski.

Hintergrund sind Pöbeleien des 31 Jahre alten Profis von Udinese Calcio beim 5:0-Sieg seines Landes am 28. März gegen Liechtenstein. Nach seinem Elfmeter-Tor zum 5:0-Endstand hatte Nestorovski hörbar in eine TV-Kamera geflucht.

"Ein derartiges Verhalten eines Mitglieds der Nationalmannschaft kann nicht folgenlos bleiben, so dass er von seinen Verpflichtungen in Hinblick auf das Spiel gegen Deutschland entbunden wird", sagte Nationaltrainer Igor Angelovski und strich den Angreifer für das Spiel am 31. März in Duisburg (20.45 Uhr/RTL). Nestorovski hatte seine Ausfälligkeiten mit angeblichen Bedrohungen seiner Familie begründet, sich inzwischen aber auch entschuldigt. Laut serbischen Medien soll er die Mütter der Personen, von denen er und seine Familie sich angegangen fühlten, derbe beleidigt haben.

