Frankreichs Trainer Didier Deschamps (r) gestikuliert am Spielfeldrand.

Glanzloser Pflichtsieg Weltmeister Frankreich gewinnt in Kasachstan

Nur-Sultan. Mit einem Pflichtsieg in Kasachstan hat Fußball-Weltmeister Frankreich Wiedergutmachung betrieben für den verpatzten Start in die WM-Qualifikation.

Die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps gewann in Nur-Sultan verdient, aber glanzlos mit 2:0 (2:0). Ousmane Dembelé (19. Minute) und Sergej Maliy (44./Eigentor) sorgten für die Treffer. Starstürmer Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain vergab in der 75. Minute per Foulelfmeter die Chance zum 3:0.

Zum Auftakt der Qualifikation für die WM 2022 in Katar hatten die Franzosen nur 1:1 gegen die Ukraine gespielt.

© dpa-infocom, dpa:210328-99-04158/2