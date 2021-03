Die Schweizer jubelten in Bulgarien.

WM-Qualifikation Gelungener WM-Quali-Start für die Schweiz: Sieg in Bulgarien

Sofia. Die Fußball-Nationalmannschaft der Schweiz ist mit einem Auswärtssieg in Bulgarien in die Qualifikation für die WM 2022 in Katar gestartet.

In Sofia gewann die Auswahl von Trainer Vladimir Petkovic mit 3:1 (3:0). Der Mönchengladbacher Bundesliga-Profi Breel Embolo (7. Minute), der frühere Frankfurter Haris Seferovic (10.) und der aktuelle Eintracht-Profi Steven Zuber (12.) brachten die Gäste nach einem fulminanten Start nach nicht einmal einer Viertelstunde schon mit 3:0 in Führung.

Unmittelbar nach der Pause gelang den Bulgaren durch Kiril Despodow (46.) das 1:3, doch ein weiteres Mal konnten sie den Mönchengladbacher Schlussmann Yann Sommer im Tor der Schweizer nicht überwinden.

Damit übernahmen die Schweizer vorerst die Tabellenführung in der Gruppe C. Europa hat für die WM 2022 nur 13 Plätze zu vergeben. Die 55 Teilnehmer sind in zehn Fünfer- oder Sechsergruppen gelost worden. Nur die zehn Gruppensieger sind direkt für Katar qualifiziert.

© dpa-infocom, dpa:210325-99-973758/2