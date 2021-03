Niederlande-Pleite in Istanbul: "Alarmstufe 1 für Oranje"

Istanbul. Nach dem Fehlstart des dreimaligen Vizeweltmeisters Niederlande in die WM-Qualifikation hat Nationaltrainer Frank de Boer eine schnelle Leistungssteigerung angemahnt.

Das Oranje-Team hatte in Istanbul 2:4 (0:2) gegen die Türkei verloren. Nächster Gegner in der Gruppe G ist am Samstag in Amsterdam Lettland, das mit einem 1:2 gegen Montenegro startete. Am kommenden Dienstag folgt die Partie bei Außenseiter Gibraltar, der 0:3 gegen Norwegen verlor.

Die Niederlage des Niederlande-Teams in die Qualifikation für die WM-Endrunde 2022 in Katar nannte de Boer "sehr enttäuschend". Andererseits gebe es noch genügend Spiele. "Wir finden das schrecklich, aber wir müssen doch hier nicht mit Tränen stehen", sagte der 50 Jahre alte Bondscoach. "Natürlich ist das ein Schlag. Wir wissen schon, dass wir den Schalter schnell umlegen müssen." Die Boulevardzeitung "De Telegraaf" mahnte: "Schon Alarmstufe 1 für Oranje".

Die Gäste beklagten zwar vermeintliche Fehlentscheidungen des Schiedsrichters, aber auch eigene Schwächen beim defensiven Umschalten. "Wir müssen eine Reaktion zeigen. Wir haben in dieser internationalen Phase noch zwei Spiele, und die müssen wir mit Siegen abschließen", forderte Georginio Wijnaldum vom FC Liverpool. Es sei noch nichts verloren, stellte Abwehrspieler Matthijs de Ligt von Juventus Turin fest, verlangte aber ebenfalls sofortige Besserung. "Das gute Gefühl muss schnell zurückkommen", sagte de Ligt.

Nach den Toren des ehemaligen Bremers Davy Klaassen (75.) und von Luuk de Jong (76.) zum 2:3 durften die Niederländer am Mittwochabend zwischenzeitlich noch kurz auf einen Punktgewinn hoffen. Doch Burak Yilmaz vom OSC Lille (15./34./Foulelfmeter/81.) stellte mit seinem dritten Tor den Sieg der Türkei sicher, für die außerdem der frühere Bundesligaprofi Hakan Calhanoglu zum 3:0 traf (46.).

