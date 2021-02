Europa League Sieben Tore: Leverkusen verliert verrücktes Spiel in Bern

Erst 0:3, dann 3:3 und am Ende doch 3:4: Bayer Leverkusen hat ein verrücktes Zwischenrunden-Hinspiel in der Europa League bei den Young Boys Bern verloren. Und dabei seine Stärken und Schwächen in extremer Form offenbart.