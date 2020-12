Thomas Tuchel: Paris Saint-Germain hat Trainer Heiligabend entlassen

Paris. Champions-League-Finalist Paris Saint-Germain trennt sich Informationen der "Bild" und der französischen Sportzeitung "L'Equipe" zufolge von Trainer Thomas Tuchel. Eine Bestätigung des französischen Fußball-Meisters dafür gab es am Heiligabend zunächst nicht.

Erst am Mittwoch hatte Paris in der Ligue 1 mit 4:0 gegen Straßburg gewonnen, liegt zu Weihnachten jedoch nicht wie üblich an der Tabellenspitze.

PSG-Trainer Tuchel beklagte sich über mangelnde Wertschätzung

Am selben Tag wurde bei Sport1 ein Interview veröffentlicht, in dem sich Tuchel über mangelnde Wertschätzung beklagte. Im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern (0:1) habe schließlich nur ein Sieg zum ersehnten Triumph gefehlt.

"Und wir hatten nie so das Gefühl, dass wir die Leute jetzt auch mal überzeugt haben und sie unsere Leistung anerkennen. Es macht einen auch manchmal ein bisschen traurig oder sauer", sagte Tuchel.

Tuchel: "Man wird ein Stück weit süchtig"

Der seit Sommer 2018 in Paris tätige und dort nicht immer unumstrittene Tuchel äußerte sich nicht konkret zu seinen Zukunftsplänen. Wofür er Trainer geworden sei, könne er überall finden.

"Aber wenn du die Champions-League-Hymne hörst, du Dinge im Training siehst, die dich einfach begeistern, weil das so viel Qualität ist, dann wird man natürlich auch ein Stück weit süchtig", sagte er.