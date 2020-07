Ex-Bayern-Coach Kovac: AS Monaco "richtige Platz für das richtige Projekt"

Hat sein erstes Training in Monaco geleitet: Ex-Bayern-Coach Niko Kovac.

Bestens gelaunt tritt Niko Kovac seinen neuen Job an. Im Fürstentum Monaco will der Ex-Bayer das kriselnde Team wieder nach vorn bringen. Nach dem Aus in München für Kovac genau der richtige Weg.