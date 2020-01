Messi sauer nach Barca-Aus: "Kindische Fehler gemacht"

Dschidda. Nach dem Halfinal-Aus des FC Barcelona im spanischen Supercup hat Weltfußballer Lionel Messi seine Mannschaft kritisiert.

"Wir haben kindische Fehler gemacht", sagte der Argentinier nach der 2:3-Niederlage gegen Atlético Madrid im saudi-arabischen Dschidda. "Wir waren 80 Minuten lang bestimmend, und in den letzten zehn Minuten haben wir durch Fehler Konter zugelassen."

Hinzu kommt, dass Barcelona zwei Treffer nach Ansicht durch den Videoschiedsrichter aberkannt wurden: einmal wegen eines Handspiels und einmal auf Grund von Abseits. Er wisse nicht, ob die Annullierungen okay gewesen seien oder nicht, sagte Messi und konzentrierte seine Kritik auf die eigene Mannschaft. Man habe Fehler gemacht, die nicht passieren dürften.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Koke Atlético zu Anfang der zweiten Halbzeit (46.) in Führung. Dank Messi (51.) und Antoine Griezmann (62.) gingen die Katalanen zwischenzeitlich in Führung. Doch Atlético drehte das Spiel noch einmal durch die Treffer von Alvaro Morata (81.) und Angel Correa (86.). Im Finale am Sonntag trifft Atlético auf Stadtrivale Real Madrid.