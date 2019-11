Nach Krebstherapie: 19-Jähriger vor Debüt für Man United

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 27. November 2019:

Nach Krebsbehandlung: Man-United-Youngster Taylor vor Profi-Debüt

Zwölf Monate nach einer Chemotherapie steht der 19 Jahre alte Max Taylor vor seinem ersten Profi-Einsatz für den englischen Rekordmeister Manchester United. Taylor wurde von Trainer Ole Gunnar Solskjaer in den Kader für das Europa-League-Gruppenspiel beim kasachischen Club Astana am Donnerstag berufen. Taylor war nach einer Krebserkrankung erst im September ins Training zurückgekehrt und hatte im Oktober beim U-23-Spiel von Man United gegen Swansea City sein Comeback auf dem Platz gegeben. Für ihn gehe ein Traum in Erfüllung, sagte Taylor. Bei ihm war vor einem Jahr Hodenkrebs diagnostiziert worden.

In der Europa League sind die Red Devils bereits für die K.-o.-Phase qualifiziert. Solskjaer schont deshalb viele Stammprofis und hat für die Auswärtspartie insgesamt 14 Spieler unter 20 Jahren nominiert.

Eintracht ohne Rode und Dost, Gladbach ohne Ginter und Elvedi

Borussia Mönchengladbach muss im Europa-League-Spiel am Donnerstag gegen den Wolfsberger AC (18.55 Uhr/DAZN) auf Matthias Ginter und Nico Elvedi verzichten. Die beiden Innenverteidiger konnten die Reise nach Graz am Mittwoch wegen muskulärer Verletzungen nicht antreten. Zudem muss Trainer Marco Rose auf den gesperrten Christoph Kramer verzichten. Dafür war Abwehrspieler Tony Jantschke wieder an Bord. In der Gruppe J kann sich der Bundesliga-Tabellenführer mit einem Sieg – bei gleichzeitiger Niederlage der AS Rom bei Istanbul Basaksehir – vorzeitig für die nächste Runde qualifizieren. Das Hinspiel hatten die Gladbacher zu Hause überraschend klar mit 0:4 verloren.

Eintracht Frankfurt muss im Gruppenspiel der Europa League beim FC Arsenal auf die angeschlagenen Sebastian Rode und Bas Dost verzichten. Das Duo konnte die Reise mit dem hessischen Bundesligisten nach London am Mittwoch nicht antreten. Mittelfeldspieler Rode fällt wegen einer Knieblessur aus, Stürmer Dost muss wegen muskulärer Probleme passen. Dafür steht Torwart Frederik Rönnow, der zuletzt im Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg wegen eines Infekts gefehlt hatte, am Donnerstag (21 Uhr/RTL und DAZN) wieder zur Verfügung. Im Falle einer Niederlage droht der Eintracht, die trotz des Fan-Ausschlusses von zahlreichen Anhängern begleitet wurde, das Aus.

Ibrahimovic steigt bei schwedischem Club ein

Der alternde Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic steigt als Teilhaber beim Erstligisten Hammarby IF in seiner schwedischen Heimat ein. Der 38-Jährige übernimmt etwa ein Viertel der Anteile des in der Hauptstadt Stockholm beheimateten Klubs. Dies bestätigte der Verein in einer Pressemitteilung am Mittwoch.

Der 116-malige Nationalspieler kaufte die Aktien bei der Anschutz Entertainment Group (AEG), die nun ebenfalls noch rund ein Viertel der Anteile an Hammarby hält. Die Anschutz-Gruppe ist Besitzer der LA Galaxy, für die „Ibra“ in den vergangenen beiden Spielzeiten in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS auf Torejagd gegangen war. In Deutschland gehören die Eisbären Berlin aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in deren Besitz.

Zu Wochenbeginn hatte Ibrahimovic ein vielsagendes Video mit einem Hammarby-Trikot und seinem Namen auf dem Rücken bei Instagram gepostet, eine Rolle als Spieler kommt für ihn dort allerdings nicht infrage. „Vor zehn Jahren habe ich gesagt, dass ich nie mehr in die Allsvenskan zurückkehren werde. Das wird auch nicht passieren“, sagte der frühere Spieler von Topklubs wie Juventus Turin, Inter Mailand, FC Barcelona oder Paris St. Germain.

Hammarby hat in seiner über 100 Jahre alten Historie 2001 immerhin einen Meistertitel errungen. In der vergangenen Saison landete der Klub nur einen Punkt hinter Titelträger Djurgardens IF und Ibrahimovics Heimatklub Malmö FF auf dem dritten Platz.

Radoi übernimmt Rumäniens Nationalteam

Mirel Radoi ist neuer Trainer der rumänischen Fußball-Nationalmannschaft. Das teilte der Vorsitzende des rumänischen Fußballverbandes, Razvan Burleanu, mit, wie die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax berichtete. Radoi äußerte sich zunächst nicht dazu. Der bisherige Coach der U21 tritt die Nachfolge von Cosmin Contra an, der wegen Misserfolgen zurückgetreten war.

Radoi soll die Auswahl bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Tokio anführen. Die Olympia-Qualifikation hatte Radoi mit dem Halbfinaleinzug bei der U-19-EM gesichert.

Stendera entschuldigt sich bei Schiedsrichter

Zwei Tage nach seinem nicht gegebenen Tor gegen Darmstadt 98 hat sich Fußball-Profi Marc Stendera von Hannover 96 für sein Verhalten in der Schlussphase entschuldigt und ausdrücklich auch den Schiedsrichter dieses turbulenten Spiels in Schutz genommen. „Klar geht das nicht, wie ich mich verhalten habe“, sagte er der „Bild“-Zeitung. „Aber wir sind alle Menschen und machen Fehler. Ich bin kein Roboter, sonst hätte ich es abstellen können.“

Der 23 Jahre alte Stendera hatte am Montag bei der 1:2-Niederlage des Bundesliga-Absteigers kurz vor Schluss ein spektakuläres Tor erzielt. Das wurde nach Einsatz des Videobeweises jedoch nicht gegeben, weil der Ball vorher vom Rücken des Schiedsrichters Martin Thomsen zu Stendera gelenkt wurde, was seit dieser Saison geahndet werden muss. Der Neuzugang von Eintracht Frankfurt sah danach wegen Protestierens und einer Frustreaktion erst Gelb und kurz darauf Gelb-Rot.

„Wir haben uns ausgesprochen, es ist alles geklärt“, sagte Stendera über Thomsen. „Der Schiedsrichter hat bei beiden Gelben Karten richtig entschieden. Er konnte gar nicht anders, als mich runterzustellen. Und er hat nur seinen Job gemacht. Die Regeln hat er auch nicht erfunden. Da müssten sich andere Leute Gedanken machen.“

Podolski will weiteren Dönerladen eröffnen

Der frühere Weltmeister Lukas Podolski bleibt parallel zu seinem Engagement bei Vissel Kobe in Japan ein umtriebiger Geschäftsmann. Der 34-Jährige will nun in Bonn die sechste Filiale seiner Fast-Food-Kette „Mangal Döner“ eröffnen. In Köln nennt er bereits vier und in Bergisch Gladbach eine weitere sein Eigen.

„Die Planungen für unsere sechste Filiale sind schon fortgeschritten. Wir planen die Eröffnung zwischen Februar und März 2020“, sagte der Ex-Kölner und -Münchner dem "Express": „Unsere Eisdiele in Bonn läuft ja schon sehr gut. Wir wollen unser Konzept, das gut nach Bonn passt, auch in anderen Städten anbieten. Bonn ist eine tolle Stadt mit tollen Menschen, die leckeren Döner essen wollen.“

Mit den Dönerläden, Eisdielen, einem Bekleidungsgeschäft und einer Kneipe hat sich Podolski zusätzliche wirtschaftliche Standbeine geschaffen. In Köln ist der Japan-Legionär an der Bekleidungsmarke „Strassenkicker“ und dem „Brauhaus zum Prinzen“ beteiligt.