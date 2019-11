Streit mit Mitspieler: Raheem Sterling fliegt aus Englands Kader

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 12. November 2019:

Nach Streit mit Mitspieler: Sterling fliegt aus Englands Kader

Nach einem Streit mit Joe Gomez ist Stürmer Raheem Sterling für das EM-Qualifikationsspiel der englischen Nationalmannschaft am Donnerstag gegen Montenegro (20.45) suspendiert worden. Dies teilte der englische Fußball-Verband FA mit. Sterling entschuldigte sich via Instagram, der Disput sei ausgeräumt. „Es war eine Sache von fünf bis zehn Sekunden“, schrieb der 24-Jährige.

Am Sonntag beim 3:1 des FC Liverpool gegen Manchester City in der Liga waren Reds-Verteidiger Gomez und Sterling erstmals aneinandergeraten.

Streit zwischen Raheem Sterling und Joe Gomez

Als sich die beiden im Kreis der Nationalmannschaft am Montag erneut trafen, sei es nach Informationen englischer Medien erneut zum Streit gekommen. Dieser soll von Sterling provoziert worden sein.

„Es ist eine unser schwierigsten Aufgaben, Rivalitäten auf Vereinsebene im Nationalteam abzustellen“, sagte Englands Teammanager Gareth Southgate. Leider seien die Emotionen noch immer zu präsent gewesen. „Ich glaube, dass diese Entscheidung die beste für das Team war“, betonte Southgate: „Wir haben sie nach Rücksprache mit dem gesamten Kader getroffen. Jetzt ist es wichtig, dass wir die Spieler unterstützen und den Fokus auf Donnerstag legen.“

Gegen Montenegro im Wembley-Stadion kann England bereits das Ticket für die EURO 2020 (12. Juni bis 12. Juli) lösen. Dafür genügt ein Unentschieden. In der laufenden Qualifikation hat Sterling acht Treffer erzielt. Er ist damit gleichauf mit Harry Kane, dem besten Torschützen Englands.

Trotz Attacke gegen Streich: Hütter hält an Abraham als Kapitän fest

Trotz seiner unsportlichen Aktion gegen Freiburg-Trainer Christian Streich bleibt David Abraham Kapitän des Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Das bestätigte Eintracht-Coach Adi Hütter. „Die Aktion an sich ist nicht zu entschuldigen, aber wir nageln ihn jetzt nicht an die Wand dafür. Es gibt keine Diskussion, David Abraham bleibt unser Kapitän“, sagte Hütter bei Radio FFH.

Abraham hatte in der Nachspielzeit des Spiels beim SC Freiburg am Sonntag (0:1) Streich zu Boden gecheckt und dafür von Schiedsrichter Felix Brych (München) die Rote Karte gesehen. Anschließend war es zwischen Abraham und dem Freiburger Vincenzo Grifo zu einem Handgemenge gekommen, für das der bereits ausgewechselte Grifo ebenfalls Rot sah.

Abraham hatte sich wenig später „in aller Form“ für den Vorfall entschuldigt. Dennoch droht Abraham eine lange Sperre. Wie die Bild berichtete, wurde Abraham vereinsintern zudem mit einer Geldstrafe von 35.000 belegt, die einem guten Zweck zugutekommen soll. Streich hatte mit der ihm eigenen Gelassenheit reagiert.

Belgiens Meister Genk feuert Trainer Mazzù

Der belgische Meister KRC Genk hat sich am Dienstag von Trainer Felice Mazzù (55) getrennt. Der Verein teilte auf seiner Homepage mit: „Der Negativtrend hat sich in den letzten Wochen verstärkt. Die Clubspitze hatte nicht mehr das Gefühl, dass der Trainerstab die Wende vollziehen kann.“ Als Interimscoach amtiert vorläufig Domenico Olivieri.

Mazzù war erst seit dieser Saison für Genk tätig. In der Liga hatte KRC zuletzt 0:2 gegen KAA Gent verloren und belegt derzeit den neunten Platz. In der Champions-League-Gruppe E ist Genk mit nur einem Punkt aus vier Spielen Letzter. Gegner in der in Königsklassen-Gruppenphase sind Titelverteidiger FC Liverpool, SSC Neapel und Red Bull Salzburg.

Maradona schwärmt wieder von einem Autokraten

Argentiniens Fußball-Idol Diego Maradona ist wieder einmal durch Sympathiebekundungen für fragwürdige Politiker aufgefallen. Nach dem Rücktritt von Boliviens umstrittenem Präsidenten Evo Morales bezeichnete der Weltmeister-Kapitän von 1986 den sozialistischen Politiker in einem Instagram-Posting als Opfer eines „Staatsstreichs“ und „einen guten Menschen, der immer für die Allerärmsten gearbeitet hat“.

Sein Statement ergänzte Maradona durch ein Foto von einer Begegnung mit Morales vor elf Jahren.

Nicht zum ersten Mal zeigte Maradona, der momentan in seiner Heimat als Trainer des Erstligisten Gimnasia La Plata arbeitet, Verbundenheit mit autoritären Staatsführern. In der Vergangenheit bekannte sich der frühere Weltstar auch schon zu seiner Freundschaft mit Kubas ehemaligem Diktator Fidel Castro und Venezuelas Ex-Präsident Hugo Chavez. Auf Kuba unterzog sich Maradona 2000 auf Einladung von Castro nach einem Herzinfarkt infolge seines Kokainkonsums auch einer Entziehungskur.

Morales war am Sonntag angesichts massiver Proteste der Bevölkerung gegen seine umstrittene Wiederwahl drei Wochen zuvor und auf Druck des Militärs nach fast 14-jähriger Amtszeit zurückgetreten. Viele Bolivianer warfen dem Machthaber Wahlbetrug vor. Inzwischen hat Morales sein Land verlassen und in Mexiko politisches Asyl erhalten.

Ex-Fifa-Boss Valcke klagt vor Gerichtshof für Menschenrechte

Der frühere Fifa-Generalsekretär Jérôme Valcke kämpft weiter mit allen juristischen Mitteln gegen seine Zehnjahressperre durch den Weltverband. Nach Niederlagen sowohl vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS als auch danach vor dem Schweizer Bundesgericht hat der wegen schwerer Verstöße gegen den Fifa-Ethikcode aus dem Verkehr gezogene Franzose nun vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gegen sein bis 2025 gültiges Tätigkeitsverbot im Fußball geklagt.

Valckes Anwalt Stéphane Ceccaldi bestätigte der französischen Nachrichtenagentur AFP, dass der Einspruch bereits zu Monatsbeginn eingelegt worden ist.

Valckes Verfehlungen hatte der CAS vor rund einem Jahr offengelegt. Aus der Begründung für die Abweisung der Klage der früheren Nummer zwei der FIFA hinter dem ebenfalls wegen Korruption gesperrten Ex-Boss Joseph Blatter ging hervor, dass Valcke in erheblichem Maße in den Schwarzmarkt-Ticketverkauf der WM-Endrunde 2014 in Brasilien verwickelt war, umgerechnet zehn Millionen Euro aus der Fifa-Kasse für Privatflüge und Luxusreisen ausgegeben und seinem Sohn durch Weitergabe von Insiderwissen einen Deal mit WM-Bezug in Höhe von gut 600.000 Euro zugespielt hat.

Der 60-Jährige war von der Fifa-Ethikkommission zunächst sogar für zwölf Jahre gesperrt worden. In zweiter Instanz war sein Strafmaß zwar um zwei Jahre reduziert worden, doch Valcke sieht sich offenkundig weiterhin zu Unrecht sanktioniert.

Klopp mahnt Verbesserungen beim VAR an

Liverpools Teammanager Jürgen Klopp hat Verbesserungen beim Video-Assistenten angemahnt. „Fehler können passieren, niemand verlangt Perfektion. Es geht nur darum, die richtige Entscheidung zu treffen, das ist alles“, sagte der ehemalige Dortmunder Meistercoach beim Trainerforum der Europäischen Fußball-Union Uefa in Nyon: „Es ist klar, dass es ein Prozess ist, der verbessert werden muss.“

Am Sonntag hatte es beim 3:1 im Spitzenspiel zwischen dem Premier-League-Tabellenführer Liverpool und Titelverteidiger Manchester City gleich mehrere umstrittene Szenen gegeben, die in England die Diskussion um den VAR angeheizt hatten. Zweimal war Trent Alexander-Arnold der Ball im eigenen Strafraum an den leicht vom Körper abgespreizten Arm gesprungen. City hatte vergeblich jeweils Elfmeter gefordert.