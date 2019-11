Schöpf sagte Teilnahme an Länderspielen mit Österreich ab

Bad Tatzmannsdorf. Mittelfeldspieler Alessandro Schöpf vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hat seine Teilnahme an den EM-Qualifikationsspielen der österreichischen Nationalmannschaft verletzungsbedingt abgesagt.

Wie der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) mitteilte, erlitt der 25-Jährige im Bundesligaspiel gegen Fortuna Düsseldorf eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Österreich trifft am 16. November in Wien auf Nordmazedonien und tritt drei Tage später in Lettland an.