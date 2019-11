Der Fußball-Ticker am Montag, den 11. November 2019:

Eklat in Turin: Ronaldo verlässt Juventus-Stadion vorzeitig

Die zweite Auswechslung innerhalb weniger Tage war für Superstar Cristiano Ronaldo wohl zu viel: Beim 1:0-Erfolg von Juventus Turin gegen den AC Mailand verließ der 34-Jährige laut Sky Sport Italia das Stadion schon drei Minuten vor Spielende. Ronaldo war in der 55. Minute durch Paulo Dybala ersetzt worden.

Schon im Champions-League-Spiel der Alten Dame bei Lokomotive Moskau (2:1) hatte Trainer Maurizio Sarri den fünfmaligen Weltfußballer vorzeitig vom Feld genommen.

Dass Ronaldo das Stadion früher verlassen habe, wisse er nicht, sagte Sarri nach Spielschluss. „Wenn es wahr ist, dann ist das ein Problem, das er mit seinen Teamkollegen lösen muss“. Er habe kein Problem mit Ronaldo, fügte Sarri an. Man müsse dem Portugiesen dankbar sein, „er hat sich zur Verfügung gestellt, obwohl er nicht in bester Verfassung ist. Er hat in den letzten Monaten leichte Probleme mit seinem Knie.“

Der Argentinier Dybala erzielte später den Siegtreffer für Juventus. Dennoch: Für Ronaldo kommen die Auswechslungen offenbar einer Majestätsbeleidigung gleich. Er reagierte jeweils ungehalten darauf. „Das ist doch normal, dass Spieler sauer sein, wenn sie ausgewechselt werden“, sagte Sarri gelassen.

Streich umgerempelt: Strafantrag gegen Abraham

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird nach den Roten Karten in der chaotischen Schlussphase des Bundesligaspieles zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt einen Strafantrag an das Sportgericht stellen. Frankfurts Kapitän David Abraham war vom Platz gestellt worden, nachdem er SCF-Trainer Christian Streich umgerannt hatte. Der Freiburger Vincenzo Grifo sah nach Einsatz des Videobeweises Rot, weil er Abraham während der anschließenden Rudelbildung ins Gesicht gefasst hatte.

Sieht ein Profi die Rote Karte, ist er bis zur Entscheidung über das Strafmaß durch das zuständige Sportgericht automatisch vorläufig gesperrt. Der Kontrollausschuss wird seinen Antrag zunächst auch den Beschuldigten zustellen, die diesem vorab zustimmen können. Das Sportgericht kann eine Entscheidung im Einzelrichter-Urteil oder in einer mündlichen oder schriftlichen Verhandlung führen.

Heiko Herrlich Trainerkandidat in Mainz

Heiko Herrlich ist nach „Kicker“-Informationen heißer Kandidat auf den vakanten Trainerposten beim Bundesligisten FSV Mainz 05. Der Tabellen-16. sucht einen Nachfolger für Sandro Schwarz, von dem er sich am Sonntag getrennt hatte. Sportdirektor Rouven Schröder hatte angekündigt, dass der Verein mit großer Wahrscheinlichkeit einen Trainer verpflichten werde, „der mit Mainz 05 intern bisher nichts zu tun hatte“.

Herrlich ist seit seinem Abgang bei Bayer Leverkusen im Dezember 2018 ohne Verein. Vor seinem Engagement bei der Werkself hatte der ehemalige Bundesligaprofi Jahn Regensburg von der Regionalliga in die 2. Liga geführt.

Das Kommando in Mainz hat vorerst der bisherige Co-Trainer Jan-Moritz Lichte übernommen. Die Rheinhessen bestreiten ihr nächstes Bundesligaspiel nach der Länderspielpause am 24. November bei der TSG 1899 Hoffenheim. An diesem Freitag absolvieren die 05er ein Testspiel gegen den Zweitligisten SV Darmstadt 98.

Tedesco lehnte Bundesliga-Angebote ab

Der frühere Schalker Trainer Domenico Tedesco hätte laut eigener Aussage vor seiner Unterschrift beim russischen Erstligisten Spartak Moskau auch wieder in der Bundesliga arbeiten können. „Ohne ins Detail zu gehen: Die gab es, ja“, antwortete der 34-Jährige auf die Frage im „Kicker“-Interview, ob es Alternativen gegeben habe: „Aus dem Ausland, aber auch aus der Bundesliga.“

Beim 1. FC Köln und beim FSV Mainz 05 wird mittlerweile kurzfristig ein neuer Trainer gesucht. Den Schritt nach Russland, wo Tedesco unter anderem den 2014er-Weltmeister André Schürrle trainiert, bereue er dennoch nicht. „Nein, das sehe ich nicht so“, sagte der Coach, der im vergangenen März auf Schalke hatte gehen müssen. „Ich hätte ja in der Bundesliga arbeiten können. Aber die Chance, einen so großen Club im Ausland trainieren zu können, ist extrem reizvoll.“

Der Hauptstadt-Verein sei für ihn „in keiner Weise ein Rückschritt“, sagte Tedesco, der Mitte Oktober bei Spartak einen Zweijahresvertrag unterschrieben hatte. „Das ist ein richtig großer Club.“

Taison wehrt sich gegen Rassismus – und sieht Rot

Weil er auf rassistische Beleidigungen von Fans reagiert hat, ist der Brasilianer Taison von Schachtjor Donezk mit einer Roten Karte vom Platz geschickt worden. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag beim 1:0 (1:0)-Sieg des Clubs gegen Dynamo Kiew in der ukrainischen Liga, wie der Club mitteilte. Nach den Beleidigungen durch die Fans zeigte der 31-Jährige den Zuschauern den Mittelfinger und schoss einen Ball auf die Tribüne. Daraufhin zeigte der Schiedsrichter dem Offensivspieler die Rote Karte (82. Minute).

Der Club verurteile das Verhalten der Fans. Der Verein werde immer seine Spieler schützen, teilte der Champions-League-Teilnehmer mit. Trainer Luis Castro lobte die Profis für ihr Verhalten auf dem Platz. „Ich möchte jeden unterstützen, der unter Rassismus leidet und die Jungs, die heute leiden mussten“, sagte er. Jede Form von Rassismus sei „inakzeptabel“. „Wir müssen gemeinsam dagegen kämpfen – jeden Tag, jede Minute und jede Sekunde“, forderte der Portugiese.

Mannschaftsbus von Olympique Lyon attackiert

Der Mannschaftsbus des französischen Erstligaclubs Olympique Lyon ist vor dem Auswärtsspiel bei Olympique Marseille von Unbekannten angegriffen worden. Mehrere Scheiben wurden bei der Attacke beschädigt, wie der Champions-League-Gegner von Bundesligist RB Leipzig mitteilte. Die Mannschaft um Trainer Rudi Garcia sei zwar unverletzt geblieben, ihre Sicherheit habe jedoch während der Anreise nicht komplett gewährleistet werden können.

Zuvor soll es nach Club-Angaben bereits in den sozialen Netzwerken Drohungen gegen das Team gegeben haben. Die Partie in Marseille verlor Lyon mit 1:2 (0:2) und liegt damit nur auf dem 14. Tabellenplatz der Ligue 1.

Finalsieg gegen Toronto: Seattle gewinnt MLS-Titel

Die Seattle Sounders haben zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den Meistertitel in der nordamerikanischen Major League Soccer gewonnen. Das Team aus dem US-Bundesstaat Washington gewann das Finale gegen Toronto FC 3:1 (0:0).

Nach einer torlosen ersten Halbzeit konnte Kelvin Leerdam die Gastgeber in der 57. Minute in Führung bringen. Víctor Rodríguez (76.) erhöhte Seattles Führung auf 2:0. Raúl Ruidíaz sorgte mit dem 3:0 in der 90. Minute für die Vorentscheidung im Spiel. Jozy Altidores (90.+3) Tor zum 1:3 in der Nachspielzeit kam zi spät.

Für Seattle ist es der zweite Meistertitel aus den vergangenen vier Jahren. Bereits 2016 konnten sich die Sounders nach einem Finalsieg gegen Toronto den MLS-Cup sichern. Seattle und Toronto standen sich nach 2016 und 2017 bereits zum dritten Mal im Finale der Profiliga gegenüber.

Molde entthront Rosenborg Trondheim

Molde FK steht vorzeitig als norwegischer Meister fest. Die Mannschaft von Trainer Erling Moe setzte sich am Sonntagabend 4:0 (2:0) gegen Strömsgodset IF Drammen durch und kann bei elf Punkten Vorsprung zwei Spieltage vor Saisonende nicht mehr vom ersten Tabellenplatz verdrängt werden.

Für Molde, das Vorjahresmeister Rosenborg Trondheim den fünften Triumph in Serie verdarb, ist es nach 2011, 2012 und 2014 der vierte Titel.