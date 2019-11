Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 10. November 2018:

Lewandowski verschiebt Leistenoperation

Die notwendige Leistenoperation bei Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern München soll nicht sofort, sondern erst in einigen Wochen stattfinden. Wie der „Kicker“ am Sonntag berichtete, sei ein Termin kurz vor der Winterpause angedacht.

Dem 31 Jahre alten polnischen Nationalspieler bliebe im Winter mehr Zeit zur Regeneration. Das letzten Hinrundenspiel des deutschen Meisters findet am 21. Dezember gegen Wolfsburg statt. Das erste Punktspiel im neuen Jahr bestreiten die Bayern am 19. Januar 2020 in Berlin gegen Hertha BSC. „Es ist seine Entscheidung, wann er sich operieren lässt. Ich glaube, er hat so einen Lauf, dass ich es mir an seiner Stelle auch überlegen würde“, sagte Trainer Hansi Flick noch am Samstag zum Zeitpunkt des nötigen medizinischen Eingriffs.

Lewandowski hatte beim 4:0 gegen Borussia Dortmund mit einem Doppelpack geglänzt. In dieser Saison erzielte er 23 Tore in 18 Pflichtspielen. „Ich habe keine Probleme beim Schießen und beim Laufen, deshalb habe ich keinen Druck“, erklärte Lewandowski vor wenigen Tagen. Nach dem Eingriff muss er nach eigenen Angaben voraussichtlich zehn bis 14 Tage pausieren. Bei der Operation wird ein Netz an der betroffenen Stelle eingesetzt.

Mainz zieht die Reißleine: Trainer Schwarz muss gehen

Trainer Sandro Schwarz muss beim FSV Mainz 05 gehen.

Die Verantwortlichen des FSV Mainz 05 haben mit der Trennung von Trainer Sandro Schwarz auf die sportliche Krise reagiert. Die Rheinhessen gaben ihre Entscheidung am Sonntag bekannt. Wer Nachfolger von Schwarz wird, ist noch offen. Nach Niko Kovac (Bayern München) und Achim Beierlorzer (1. FC Köln) ist Schwarz der dritte Coach, der in der laufenden Bundesliga-Saison vorzeitig gehen muss.

Der 41 Jahre alte Schwarz trug die Verantwortung für zwei FSV-Negativrekorde innerhalb einer Woche. Auf die höchste Liga-Niederlage der Rheinhessen am vergangenen Spieltag bei RB Leipzig (0:8) folgte am Sonnabend gegen Aufsteiger Union Berlin die achte Saisonniederlage (2:3). So viele Pleiten an den ersten elf Spieltagen setzte es für die Rheinhessen noch nie. Der FSV ist Drittletzter und weist die schlechteste Tordifferenz (12:30) auf.

Der frühere FSV-Profi Schwarz trat seinem Job bei den Mainzern, die nach der Länderspielpause bei der TSG Hoffenheim antreten müssen, am 1. Juli 2017 als Nachfolger von Martin Schmidt an. Der Vertrag des Trainers lief ursprünglich bis Juni 2022.

Reus sagt Löw ab, auch Stark fällt wohl aus

Bundestrainer Joachim Löw muss den Endspurt in der EM-Qualifikation ohne Marco Reus bestreiten. Der Kapitän von Borussia Dortmund sagte seine Teilnahme an den beiden letzten Länderspielen der Fußball-Nationalmannschaft in diesem Jahr am Sonntag wegen anhaltender Probleme am Sprunggelenk ab. Ob Innenverteidiger Niklas Stark am Dienstag zum Treffpunkt der Nationalmannschaft nach Düsseldorf reisen kann, ist derzeit unwahrscheinlich.

Der Berliner hatte sich am Sonnabend im Bundesliga-Spiel von Hertha BSC gegen RB Leipzig (2:4) einen Nasenbeinbruch zugezogen. Am Sonntag wurde die Nase nach Aussage von Hertha-Trainer Ante Covic im Krankenhaus gerichtet. „Ausgang offen“, sagte Covic zu Starks DFB-Reiseplänen.

Trotz des Ausfalls von Reus verzichtet Löw zunächst auf eine Nachnominierung. Bei den Länderspielen im Oktober gegen Argentinien (2:2) und Estland (3:0) hatte der Bundestrainer zahlreiche Absagen bekommen. Für die Partien am kommenden Samstag gegen Weißrussland in Mönchengladbach und drei Tage später in Frankfurt gegen Nordirland hat der Bundestrainer nun noch 23 Spieler in seinem Kader – inklusive Stark.

Der Hertha-Profi, der in diesem Jahr zum fünften Mal nominiert wurde und dennoch noch keinen Länderspieleinsatz hat, ist nach den Ausfällen von Niklas Süle und Antonio Rüdiger einer von vier gelernten Innenverteidigern im Löw-Kader. Dazu zählt auch der junge Robin Koch vom SC Freiburg, der im Oktober sein Debüt feierte.

Köllner wird bei 1860 Bierofka-Nachfolger

Drittligist 1860 München hat den ehemaligen Nürnberger Bundesliga-Coach Michael Köllner als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 49-Jährige tritt die Nachfolge von Daniel Bierofka an, der am vergangenen Dienstag nach internen Querelen sein Amt zur Verfügung gestellt hatte. Das gaben die Löwen am Samstag nach dem 1:0-Erfolg beim Hallescher FC bekannt.

„Nach dem überraschenden Rücktritt von Daniel Bierofka war es unser Ziel, schnell einen neuen Coach zu finden, um die Länderspielpause möglichst optimal nutzen zu können“, sagte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel und fügte hinzu: „Wir sind mehr als glücklich, dass wir den Nürnberger Aufstiegstrainer Michael Köllner für Sechzig gewinnen konnten. Er hat große Erfahrung sowohl als Profi- als auch als Nachwuchscoach.“

Unter Köllner war Nürnberg in der Saison 2017/2018 der Aufstieg in die Bundesliga gelungen. Zuvor war er U21-Trainer und leitete parallel das Nachwuchs-Leistungszentrum des Club. Von 2002 bis 2014 arbeitete Köllner zwölf Jahre für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Koordinator im Bereich Talentförderung. Köllner wird am Montag offiziell an der Grünwalder Straße vorgestellt.