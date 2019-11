Der Fußball-Ticker am Freitag, den 8. November 2019:

Bayern: Flick soll bleiben, kommt im Sommer ten Haag?

Nach der Absage an Arsène Wenger soll nun Interimstrainer Hansi Flick laut "Sport1" und "Bild" vorerst in der Verantwortung beim FC Bayern bleiben. Voraussetzung hierfür sei ein gutes Ergebnis im Bundesliga-Topspiel am Sonnabend gegen Dortmund (18.30 Uhr/Sky). Für den kommenden Sommer strebt der Club dann eine große Trainer-Lösung an. Dann wollen die Bosse offenbar Erik ten Hag von Ajax Amsterdam nach München holen.

Hansi Flick darf wohl vorerst Bayern-Trainer bleiben – sofern er die Bosse im Spiel gegen Dortmund überzeugt.

Der 49-Jährige steht für furiosen Offensivfußball und kennt das schwierige Münchner Umfeld bereits: Von 2013 bis 2015 trainierte er für zwei Jahre die zweite Mannschaft der Bayern, ehe er in die Niederlande zum FC Utrecht ging. Ten Hag sagte bereits, dass er in jedem Fall die Saison mit Ajax zu Ende spielen wolle. Danach wäre er wohl für ein Engagement beim deutschen Rekordmeister bereit.

Erik ten Hag könnte in der nächsten Spielzeit neuer Bayern-Trainer werden.

Kurioserweise hat Amsterdams Sportdirektor Marc Overmars bereits signalisiert, seinem Trainer bei einer Anfrage der Bayern im Sommer die Freigabe zu erteilen. Doch bis es so weit kommt, soll zunächst Hansi Flick die Münchner aus der Krise führen.

Uefa-Fünfjahreswertung: Deutschland Tages-Zweiter

Mit insgesamt fünf Siegen auf dem internationalen Parkett haben die Bundesligisten wichtige Punkte in der Uefa-Fünfjahreswertung gesammelt. Hinter England (1,571 Punkte) schloss Deutschand die Europapokalwoche mit 1,429 Zählern auf Platz zwei vor Spanien (1,285) ab. In der Gesamtwertung baute Deutschland als Dritter (63,784) den Vorsprung vor Italien (61,796) auf 1,988 Punkte aus. Es führt weiter Spanien (92,140) vor England (81,176).

Land 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Gesamt

1. Spanien 23,928 20,142 19,714 19,571 8,785 92,140

2. England 14,250 14,357 20,071 22,642 9,280 81,176

3. Deutschland 16,428 14,571 9,857 15,214 7,714 63,784

4. Italien 11,500 14,250 17,333 12,642 6,071 61,796

5. Frankreich 11,083 14,416 11,500 10,583 5,666 53,248

6. Portugal 10,500 8,083 9,666 10,900 6,700 45,849

Gündogan will mehr Verantwortung in DFB-Team

Nationalspieler Ilkay Gündogan wünscht sich eine wichtigere Rolle in der DFB-Auswahl. „Ich sehe mich in einem Alter und in einer Position, in der ich mehr Verantwortung übernehmen kann und will“, sagte der Mittelfeldspieler von Manchester City. Er wolle seine zuletzt starken Leistungen in der englischen Premier League auch „in der Nationalmannschaft bestätigen“ Gündogan: „Genauso wie im Verein will ich hier ein wichtiger Teil des Teams sein und vorneweggehen.“

Tönnies: „Alltagsrassismus viel größer als gedacht“

Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies hat während seines abgelaufenen Tätigkeitsverbots wegen rassistischer Aussagen laut eigener Aussage eine veränderte Sichtweise auf die Fremdenfeindlichkeit in der Gesellschaft entwickelt. „Der Alltagsrassismus ist viel größer, als ich gedacht habe“, sagte Tönnies der "Süddeutschen Zeitung". Er berichtete unter anderem über Erkenntnisse aus Unterhaltungen mit afrikanischen Spielern und Mitarbeitern seines Unternehmens zu den Problemen von Migranten.

Die Schilderungen seiner Gesprächspartner hätten sein Bewusstsein für die Thematik weiter geschärft, sagte Tönnies: „Sie machen eigentlich täglich irgendwelche rassistischen Erfahrungen, wenn sie in der Stadt unterwegs sind. Ich habe gesagt: Das glaube ich nicht. Doch, sagten sie. Da ist mir nochmal einiges klar geworden.“

Manche Folgen des Skandals im vergangenen August wie seine Anhörung vor dem Schalker Ehrenrat haben den 63-Jährigen nach eigenen Angaben zutiefst erschüttert. Nach der Entscheidung des Gremiums für das dreimonatige Tätigkeitsverbot sei er „nach den Erlebnissen der Tage zuvor total platt“ gewesen: „Ich bin ins Auto gestiegen und habe in diesem Moment wirklich gedacht, dass ich nie wieder nach Schalke fahre.“

Rose lobt Thuram: „Schon Kult geworden“

Gladbach-Trainer Marco Rose hat nach dem erneuten Last-Minute-Erfolg in der Europa League die Mentalität seiner Mannschaft, vor allem aber Matchwinner Marcus Thuram gelobt. „Marcus ist ein sehr guter Typ, der uns mit seiner Präsenz guttut. Und er ist ein sehr guter Fußballer, trotz seiner Größe. Er ist immer wieder ein Unruheherd“, sagte Rose.

Thuram hatte beim 2:1 (1:1)-Sieg gegen AS Rom in der Nachspielzeit das Siegtor (90.+4) erzielt. Nach Schlusspfiff feierte der Franzose wie so oft, indem er mit der Eckfahne in der Hand auf dem Rasen tanzte. „Ich habe das Gefühl, dass es nach so wenigen Wochen schon Kult geworden ist in Mönchengladbach. Wir freuen uns über alles Außergewöhnliche – und das gehört dazu“, sagte Rose.

Gladbahcs Matchwinner Thuram (l.) und sein Siegestanz mit der Eckfahne.

Auch Neuzugang Thuram, der in der Liga bereits fünf Tore für den Spitzenreiter erzielt hat, war nach seinem ersten Europapokal-Treffer überglücklich. „Es war fantastisch, in der letzten Minute der Nachspielzeit das entscheidende Tor zu schießen. Wir sind überglücklich und werden das Lachen heute nicht mehr aus dem Gesicht bekommen“, sagte der Sohn von Weltmeister Lilian Thuram.

Die Borussia setzte mit dem späten Siegtor eine kleine Serie fort: Schon bei Basaksehir Istanbul und in Rom (jeweils 1:1) hatten die Fohlen jeweils in der Nachspielzeit getroffen. Mit fünf Punkten hat Gladbach als Tabellenzweiter nun wieder gute Aussichten auf das Erreichen der K.o.-Runde. „Ich war in Mathe eher Kreide holen. Aber ich glaube schon, dass das mit zwei Siegen funktionieren kann“, sagte Rose und fügte an: „Wir sind wieder da.“

Eintracht hadert nach Last-Minute-Gegentor

Pechvogel Filip Kostic verließ wortlos die Arena, sein Trainer Adi Hütter haderte über eine Niederlage, die Eintracht Frankfurt „überhaupt nicht verdient“ hatte. Statt den Einzug in die K.o.-Runde der Europa League zu feiern, müssen die Hessen nach dem ärgerlichen 1:2 (0:0) bei Standard Lüttich plötzlich sogar das Aus in der Gruppenphase fürchten.

„Diese Niederlage war sehr, sehr bitter und vor allem ärgerlich“, sagte Hütter bei DAZN und fügte an: „Schade, dass wir unsere letzte Aktion mit Kostic nicht in ein Tor umgemünzt haben. Dann hätten wir uns keine Sorgen ums Weiterkommen machen müssen.“

Bei dieser angesprochenen Szene war Kostic beim Stand von 1:1 alleine aufs Standard-Tor zugestürmt, doch der Abschluss des Serben flog weit vorbei. Im direkten Gegenangriff kassierte die Eintracht Sekunden vor dem Ende noch das 1:2 durch Maxime Lestienne (90.+4). „Das Gegentor ist unnötig und einfach dumm von uns“, schimpfte Frankfurts Mittelfeldspieler Gelson Fernandes: „Das haben wir schlecht gemacht. So etwas können wir uns nicht leisten.“

Während Kostic noch mit seiner vergebenen Großchance hadert, setzt Lüttich bereits zum Gegenzug an und erzielte den späten Siegtreffer.

Kostic (65.) hatte die Führung der Gastgeber durch Zinho Vanheusden (56.) ausgeglichen. „Wir hätten den Punkt mitnehmen müssen“, meinte Fernandes.

Das gelang der Eintracht aber nicht – und so rutschten die Hessen in der Gruppe F auf den dritten Rang hinter Lüttich ab. Zwar weisen beide Teams sechs Punkte auf, die Belgier haben jedoch einen Treffer mehr erzielt. Ganz vorne liegt der FC Arsenal mit zehn Punkten, der die nächste Runde schon so gut wie sicher erreicht hat.

Kroos mit Reals Lage unzufrieden

Für Ex-Weltmeister Toni Kroos ist die verpasste Chance zur Tabellenführung mit dem spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid vom vergangenen Wochenende Ansporn für die weiteren Spiele. „Ehrlicherweise sollten wir mit einigen Punkten Vorsprung führen. Darüber muss man frustriert sein. Aber wir nutzen das als Motivation, weil wir weiter im Rennen sind“, sagte der frühere Münchner der französischen Nachrichtenagentur AFP vor dem Gastspiel der Königlichen am Samstag bei SD Eibar.

Madrid liegt auf dem zweiten Tabellenplatz gleichauf mit Spitzenreiter und Titelverteidiger FC Barcelona sowie dem Tabellendritten Atletico Madrid. Nachdem die beiden Rivalen ihre jüngsten Spiele nicht gewonnen hatten, hätte Real durch einen Sieg gegen Betis Sevilla auf Rang eins klettern können - musste sich jedoch mit einer Nullnummer begnügen.