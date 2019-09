Da Costa verklagt seine Mutter – wegen sechs Trikots

Danny da Costa 2013 bei einem Spiel seines damaligen Clubs FC Ingolstadt in Köln.

Skurriler Rechtsstreit zwischen Eintracht Frankfurts Fußball-Profi Danny da Costa und seiner Mutter: Es geht um sechs Trikots, die die Mutter offenbar dem Ex-Leverkusener nicht aushändigen will. Sollte es zuvor keine Einigung geben, ist ein Zivilprozess vor dem Amtsgericht Köln auf den 27. September terminiert worden. Die Mutter geht offenbar von einer Schenkung aus. Das Kölner Amtsgericht bestätigte auf Anfrage einen entsprechenden Bericht des WDR.

Die Trikots stammen aus Spielen während der unterschiedlichen Stationen des 26-Jährigen in Leverkusen, beim FC Ingolstadt und auch diversen Nachwuchsteams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Eines der Trikots hatte er beim Endspiel um die deutsche Meisterschaft der U17 für Bayer getragen. Der Werksklub verlor die Begegnung 2010 zwar 0:1 nach Verlängerung gegen Frankfurt, für da Costa ist das Trikot von damals aber offenbar von besonderer Bedeutung.

Die Mutter lebt in Köln, deshalb ist das Kölner Amtsgericht zuständig.

Paderborn holt neuen Finanzgeschäftsführer

Der SC Paderborn hat nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga seine Geschäftsführung erweitert. Als neuen Geschäftsführer für Finanzen stellte der Verein den 41 Jahre alten Ralf Huschen ein, der zuletzt für die Diebold Nixdorf AG arbeitete und auch eine A-Lizenz als Fußballtrainer besitzt. Das gab der SCP am Mittwochmorgen bekannt. Seine beiden Geschäftsführer-Kollegen sind Martin Hornberger für die Bereiche Organisation, Marketing und Kommunikation sowie Martin Przondziono für den Sport.

Nach Ausschreitungen: Hausdurchsuchung bei Jena-Fans

Vier Monate nach Ausschreitungen bei einem Spiel des FC Carl Zeiss Jena hat die Polizei mehrere Wohnungen von Verdächtigen durchsucht. Beamte der Kriminal- und Bundespolizei hätten am Mittwochmorgen von sechs Uhr an in insgesamt vier Wohnungen Beweismittel gesucht, teilte die Polizei in Jena mit.

Genau vor vier Monaten war es vor der Drittligapartie gegen den TSV 1860 München zu Ausschreitungen gekommen. Die Staatsanwaltschaft Gera ermittelt deshalb wegen Landfriedensbruch gegen mehrere Anhänger des Vereins und hat Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen in Jena, Freienorla und Zeulenroda-Triebes beantragt.

Vor dem Spiel am 18. Mai 2019 zerschlugen die Anhänger des FC Carl Zeiss Jena die Scheibe eines Polizeiwagens, außerdem durchbrachen etwa 500 Fans eine Polizeikette. Beamte wurden mit Steinen, Flaschen und Einsatzgitter beworfen, wie die Behörde damals mitteilte. 13 Polizisten wurden leicht verletzt.

Weniger Gewalt in Italiens Stadien

Die Gewalt in italienischen Stadien ist stark rückläufig. Nach Angaben des italienischen Innenministeriums reduzierte sich die Zahl der Verletzten im Verlauf der vergangenen fünf Jahre um gut 40 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr kam es zudem zu deutlich weniger Festnahmen und Anzeigen.

Wurden im Rahmen von Spielen der obersten drei italienischen Ligen in der Saison 2014/15 noch 164 verletzte Fans und Sicherheitskräfte gemeldet, waren es in der vergangenen Spielzeit 101. Festnahmen gab es in der vergangenen Saison 39 und damit 61 weniger als in der Vorsaison. Zu Anzeigen kam es in 757 Fällen (Vorjahr 1157).

Einsparungen gab es bei der Präsenz der Sicherheitskräfte: 2018/19 wurden in italienischen Fußballstadien rund 8000 Personen weniger eingesetzt, was mit Blick auf die vorherige Saison einem Rückgang von 4,5 Prozent entspricht.