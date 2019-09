Niederlande lösen Pflichtaufgabe beim Tabellenletzten

Tallinn. Drei Tage nach dem Prestigeerfolg gegen Deutschland hat die niederländische Fußball-Nationalmannschaft in der Qualifikation zur EM 2020 einen Pflichtsieg beim Tabellenletzten Estland geholt.

Die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman gewann in Tallinn 4:0 (1:0). Zweimal Ryan Babel (17./48.), Memphis Depay (76.) und Georginio Wijnaldum (87.) erzielten die Treffer. Am Freitag hatten sich die Niederländer mit 4:2 gegen die DFB-Auswahl durchgesetzt. In der Qualifikationsgruppe C bleibt Holland mit 9 Punkten Dritter hinter Nordirland und Deutschland (beide 12). Das Team von Bundestrainer Joachim Löw siegte in Belfast mit 2:0 (0:0).