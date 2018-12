Heute Abschiedsspiel für St. Paulis Kapitän Nehrig?

Hamburg. Die Aussicht ist verlockend. Wenn Schiedsrichter Daniel Schlager an diesem Sonnabend gegen 14.50 Uhr ein letztes Mal in seine Pfeife bläst, steht für die Profis des FC St. Pauli der Urlaub vor der Tür. Weihnachten, leckeres Essen, Geschenke, das Fest der Liebe im Kreise der Familie. „Natürlich überlegt man, wann man in den Urlaub fährt, ob man schon alle Geschenke hat, aber wir haben darüber gesprochen und den Fokus noch einmal auf dieses Spiel gelegt. In den Gesprächen habe ich aber gemerkt, dass die Jungs Bock haben, noch einmal zu gewinnen“, sagt Trainer Markus Kauczinski, der aber nicht die Rolle des Weihnachtsmuffels „Grinch“ einnehmen will.

Eine Art Weihnachts- und wohl zugleich Abschiedspräsent verschafft der 48-Jährige zwei Tage vor Heiligabend seinem Kapitän. Kauczinski legt sich fest, dass Bernd Nehrig gegen Magdeburg von Beginn an auflaufen wird. „Er hat in den vergangenen Wochen im Training und bei seiner Einwechslung in Bochum gezeigt, dass er da ist. Ich freue mich für ihn, dass er die Gelegenheit hat zu spielen“, erklärt Kauczinski.

Die letzten Minuten im St. Pauli-Trikot

Es deutet alles darauf hin, dass es die letzten Minuten im Trikot des FC St. Pauli sein werden. Ende November hatte der 32-Jährige öffentlich erklärt, dass er den Verein in der Winterpause verlassen möchte. Kein Wunder angesichts der Tatsache, dass er in dieser Spielzeit erst 64 Minuten auf dem Platz stand. Fünfmal fehlte der Routinier, der sich in den vergangenen Jahren als wichtige Stütze im Abstiegskampf hervorgetan hatte, im 18-Mann-Aufgebot. Dass Nehrig vor dem Absprung steht, spielt für Kauczinski keine Rolle. „Das ist sekundär“, stellt der Trainer klar: „Bernd und ich stehen in einem ständigen Austausch, aber da ging es darum, was wir tun müssen, um gegen Magdeburg ein Spiel zu gewinnen.“

Sahin nicht im Kader – kommt Zoller aus Köln?

Bei dem Vorhaben wird Cenk Sahin erneut nicht mithelfen können. Der mit 1,3 Millionen Euro teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte hat erneut keinen Platz im Kader gefunden. Dabei hält der Trainer Sahin grundsätzlich für einen Spieler, der die Qualität besitzt, St. Pauli zu helfen. Aber weder unter Kauczinski noch unter dessen Vorgängern Ewald Lienen und Olaf Janßen bekam der Techniker seine PS konstant auf den Rasen.

„Ich weiß Cenk und seine Unberechenbarkeit zu schätzen, aber es muss etwas nach vorne passieren, wenn ich toleriere, dass jemand vielleicht nicht so gut verteidigt“, sagt Kauczinski, der Sahin ordentliche Trainingsleistungen attestiert, aber auch darauf verweist, dass Sahins Konkurrenten Mats Möller Daeh­li, Ryo Miyaichi und Waldemar Sobota derzeit besser sind.

Die Causa Sahin wird St. Pauli in der Winterpause beschäftigen. Der Flügelstürmer besitzt noch einen Vertrag bis 2021. Dass der Türke diesen erfüllen wird, daran glaubt kaum einer. Nach Informationen der „WAZ“ soll St. Pauli seine Fühler nach Simon Zoller vom 1. FC Köln ausgestreckt haben. Der Offensivallrounder, der einst unter Kauczinski beim Karlsruher SC spielte, soll aber zu einem Wechsel zum VfL Bochum tendieren.

FC St. Pauli: Himmelmann – Zander, Ziereis, Avevor, Kalla – Nehrig, Knoll – Miyaichi, Allagui, Möller Daehli, Veerman. 1. FC Magdeburg: Brunst – Müller, Erdmann, Schäfer – Laprevotte, Rother – Bülter, Niemeyer – Türpitz – Beck, Lohkemper. Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim).

