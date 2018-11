Schlecht ernährt? Max Kruse nimmt sich Personal Trainer

Guardiola für Klopp "bester Trainer"

Liverpools Teammanager Jürgen Klopp hat seinen Kollegen Pep Guardiola von Manchester City in den höchsten Tönen gelobt. "Ich finde, Pep ist der beste Trainer der Welt. Er macht das schon ganz ordentlich", sagte Klopp im Interview bei Sky Sport News HD über den ehemaligen Bayern-Coach.

Allerdings zeigte sich der zweimalige deutsche Meister mit Borussia Dortmund auch von der aktuellen Trainergeneration in der Bundesliga begeistert. "Ich muss ehrlich sagen, da sind ein paar richtig interessante Jungs in Deutschland gerade am Start. Julian Nagelsmann ist wahnsinnig interessant. Florian Kohfeldt, Manuel Baum in Augsburg – das ist superspannend", sagte Klopp weiter.

Kruse arbeitet mit Personal Trainer

Max Kruse hat offenbar mit Fintess- und Ernährungsproblemen zu kämpfen.

Werder Bremens Stürmerstar Max Kruse (30) hat zur Verbesserung seiner Fitness einen Personal Coach engagiert. Dies berichten das Bremer Portal "Deichstube.de" und die "Bild"-Zeitung übereinstimmend. Demnach soll Kruse neuerdings mit dem Berliner Trainer Janis Gloeden zusammenarbeiten. Auch die Ernährung soll dabei ein Thema sein.

"Wir haben das mit Werder abgestimmt. Er macht mit Max ein Zusatztraining", sagte Kruses Beraterin Birgit-Linda Müller der "Bild". Ex-Nationalspieler Kruse konnte als neuer Werder-Kapitän zuletzt nicht an die starken Leistungen der Vorsaison anknüpfen. Er sieht sich immer wieder mit Fragen zu seiner Fitness konfrontiert.

Kahn-Firma kooperiert mit DFL

Das Unternehmen Goalplay von Ex-Nationaltorwart Oliver Kahn wird ab sofort Internationalisierungspartner der Deutschen Fußball-Liga (DFL). Im Fokus der Partnerschaft, die für zwei Jahre abgeschlossen wurde, "stehen die Weiterbildung und der Wissenstransfer für Torspieler und Torspielertrainer in den internationalen Märkten China, Vietnam, Thailand, Japan, Indien und den USA", teilte die DFL am Freitag mit.

Kahn, der zuletzt mit einer Rückkehr zum FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, werde als Goalplay-Geschäftsführer bei der Produktion verschiedener TV-Formate, die speziell für das Ausland produziert werden, zur Verfügung stehen. Gleichzeitig werde der 49-Jährige verschiedene Veranstaltungen von Bundesliga International in den jeweiligen Märkten unterstützen.

Dortmund vor Alcácer-Verpflichtung

Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund soll Medienberichten zufolge die Verpflichtung des spanischen Nationalspielers Paco Alcácer am Wochenende bekannt geben. Das berichten die "Bild"-Zeitung und das Fachmagazin "Kicker" übereinstimmend. Demnach zahlt der BVB 21 Millionen Euro für den derzeit ausgeliehenen Alcácer an den FC Barcelona, der Deal soll bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag verkündet werden. Der Torjäger soll sich mit Dortmund auf einen Vertrag bis 2023 geeinigt haben.

Oscar Grau, Geschäftsführer des FC Barcelona, hatte bereits auf der Mitgliederversammlung der Katalanen Ende Oktober mitgeteilt, dass der BVB sein Kaufrecht nutzen werde.

Der 25-jährige Alcácer hat in sechs Bundesliga-Einsätzen acht Tore für den Tabellenführer erzielt, darunter den Siegtreffer im Spitzenspiel gegen Bayern München (3:2).

Spielerinnen werden in England benachteiligt

Fußballerinnen in England werden offenbar im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen systematisch benachteiligt. Wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" unter Berufung auf die Enthüllungsplattform Football Leaks berichtet, könne den Spielerinnen in Englands höchster Spielklasse gekündigt werden, wenn sie länger als drei Monate verletzt und krank seien. Bei Spielern sei dies erst nach 18 Monaten möglich.

Auch bei der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall seien Frauen deutlich schlechtergestellt. Demnach erhielten die Spielerinnen laut Standardvertrag ihr Grundgehalt "maximal sechs Monate ab dem Moment der Verletzung oder Krankheit". Danach falle das gesetzliche Krankengeld an. Bei den Männern werde das Grundgehalt 18 Monate gezahlt, bis zur Genesung dann die Hälfte.

Chelsea verlängert mit Kanté …

Weltmeister N'Golo Kanté bleibt dem englischen Spitzenclub FC Chelsea langfristig treu. Der 27-Jährige hat seinen Vertrag bei den Blues bis 2023 verlängert.

Kanté kam 2016 vom damaligen englischen Meister Leicester City nach London und spielte bei Chelseas Titelgewinn 2017 eine Schlüsselrolle. Im vergangenen Sommer gewann der Mittelfeldspieler mit Frankreich den WM-Titel.

… Liverpool mit Mané

Starstürmer Sadio Mané hat seinen ursprünglich bis 2021 laufenden Vertrag beim FC Liverpool vorzeitig verlängert. Die genaue Vertragsdauer gab der Club von Trainer Jürgen Klopp nicht bekannt. Laut Medienberichten gilt der Kontrakt bis 2023. "Ich möchte dem Club helfen, unsere Träume zu erreichen, vor allem Trophäen zu gewinnen", sagte Mané, der zusammen mit Mohamed Salah und Roberto Firmino den Traumsturm der Reds bildet. Seine beiden Kollegen hatten in den vergangenen sechs Monaten ebenfalls ihre Verträge verlängert.

Mané war 2016 aus Southampton nach Liverpool gekommen. In 89 Spielen erzielte er 40 Treffer. Im Sommer hatten mehrere internationale Clubs ihr Interesse am pfeilschnellen Senegalesen signalisiert, auch von Champions-League-Sieger Real Madrid war die Rede.

Mehr als 50.000 Fans beim Boca-Training

Mehr als 50.000 Fans wollten die Mannschaft der Boca Juniors im Training anfeuern.

Das Stadtderby zwischen den Boca Juniors und River Plate Buenos Aires im Finale der südamerikanischen Champions League elektrisiert die Fans. Mehr als 50.000 Zuschauer kamen zum öffentlichen Training der Boca Juniors ins legendäre Bombonera-Stadion. Weil der Andrang so groß war, mussten die Sicherheitskräfte die Eingänge schließen.

Am Sonnabend müssen die Boca Juniors im Final-Rückspiel der Copa Libertadores aber auf ihre verrückten Fans verzichten. Aus Sicherheitsgründen sind im Stadion von Erzrivale River Plate keine Gäste-Fans zugelassen, diese Regelung gilt in Argentinien schon seit 2013. Das Hinspiel endete 2:2.

Schon seit Tagen dreht sich in Buenos Aires nahezu alles um das Spiel. Die Ticketpreise sollen auf dem Schwarzmarkt bis auf rund 4800 Euro angestiegen sein. Bei dem entscheidenden Rückspiel des ersten Copa-Finales zweier argentinischer Teams werden 2100 Polizisten im Einsatz sein.

Rummenigge will Bayern-Boss bleiben

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat sich für einen Verbleib von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge über 2019 hinaus stark gemacht. Das bestätigte Rummenigge, dessen Vertrag Ende des kommenden Jahres ausläuft: "Ich kann grundsätzlich sagen, dass Uli und ein paar andere Mitglieder des Aufsichtsrats mich gebeten haben darüber nachzudenken, meinen Vertrag zu verlängern. Das werde ich jetzt in nächster Zeit tun. Und dann werde ich mit Uli das Gespräch suchen", sagte Rummenigge bei der Übergabe des neuen Mannschaftsbusses in München.

Auf Spekulationen, denen zufolge Oliver Kahn der Wunschkandidat des Clubs bei der anstehenden Umstrukturierung der Führungsspitze sei, reagierte Rummenigge zurückhaltend. "Ich habe Oliver Kahn monatelang nicht gesehen, obwohl wir im selben Ort leben. Ich kenne seine Vorstellung, die er von seiner Zukunft hat, überhaupt nicht", sagte er.

Der frühere Bayern-Kapitän Kahn soll ein Kandidat für die Neuausrichtung der Chefetage des Clubs in einer Zeit nach Präsident Hoeneß und Vorstandschef Rummenigge sein. Hoeneß ist bis November 2019 gewählt. Vor allem Hoeneß hatte immer wieder versucht, Kahn nach dessen Karriereende 2008 zurück an die Isar zu holen.

