Steuerhinterziehung? Jens Lehmann weist Vorwürfe zurück

Steuerhinterziehung? Lehmann weist Vorwürfe zurück

Der ehemalige Nationaltorhüter Jens Lehmann hat einen Bericht des "Handelsblatts" über eine angebliche Steuerhinterziehung vehement zurückgewiesen. "Ich habe niemals Steuern hinterzogen und werde daher mit juristischen Mitteln gegen die vom Handelsblatt aufgestellten Unwahrheiten vorgehen", schrieb der 49-Jährige am Donnerstag bei Twitter. Der "Handelsblatt"-Bericht sei "in wesentlichen Teilen unwahr und rechtswidrig", führte Lehmann aus.

Ich habe niemals Steuern hinterzogen und werde daher mit juristischen Mitteln gegen die vom Handelsblatt aufgestellten Unwahrheiten vorgehen.



Jens Lehmann — Jens Lehmann (@jenslehmann) November 22, 2018

Die Wirtschaftszeitung hatte am Mittwoch umfassend von einer angeblichen Ermittlung von Steuerfahndern gegen Lehmann berichtet, die Anfang 2017 eingestellt worden sein soll. Als erste Reaktion bestätigte Lehmann auf Anfrage der "Bild"-Zeitung, dass er als Auflage 100.000 Euro gezahlt habe, "um einen Anspruch, der eventuell bestanden hätte und vor Gericht ausgetragen worden wäre, zu befriedigen".

Als Grundlage für den Bericht hatte sich das "Handelsblatt" auf eine 117 Seiten fassende Akte der Steuerfahndung des Finanzamts München bezogen. Diese läge dem Magazin vor. Daraus soll hervorgehen, dass Lehmann mit "erhöhter krimineller Energie" nach Steuerschlupflöchern gesucht und Einnahmen verschleiert habe. Die Staatsanwaltschaft, so das "Handelsblatt", habe bei einer Prüfung festgestellt, dass Lehmann einen sechsstelligen Betrag an Steuern hinterzogen habe. Diesen und eine zusätzliche Geldauflage soll der gebürtige Essener bezahlt haben, woraufhin das Verfahren eingestellt worden sei. Zu einer Anklage sei es nie gekommen.

Nürnberg-Trainer kritisiert Stimmungsboykott

Der Nürnberger Trainer Michael Köllner hat den für den 13. Spieltag angekündigten Fanboykott in der Bundesliga kritisiert. Die Anhänger werden dann gegen Partien unter der Woche protestieren und in der ersten Halbzeit keine Gesänge organisieren. An der Aktion will die Fanszene festhalten, obwohl Montagsspiele in der Bundesliga künftig wieder abgeschafft werden sollen. "Ich habe Verständnis, dass Fans ihren Unmut über die Kommerzialisierung des Fußballs und gewisse Regularien zeigen. Allerdings schaden sie mit solchen Aktionen der Mannschaft", sagte Köllner.

Die Nürnberger sind am 3. Dezember der erste Gastgeber eines Montagsspiels in dieser Bundesliga-Saison, wenn sie Bayer Leverkusen in Franken erwarten. "Ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist, und hoffe, dass es jetzt vom Tisch ist", sagte Köllner zu der Entscheidung der Vereine, Montagsspielen im nächsten TV-Vertrag ab 2021 nicht mehr zuzustimmen.

Auch der Augsburger Trainer Manuel Baum äußerte Verständnis für die Fans. Er erinnerte zugleich aber auch daran, dass es für Clubs im Europapokal durchaus sinnvoll sein kann, nach dem Donnerstag einen Tag mehr Zeit zur Regeneration und Vorbereitung zu haben.

Nagelsmann begrüßt Abschaffung der Montagsspiele

1899 Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann bewertet die Abschaffung der Montagsspiele in der Bundesliga grundsätzlich positiv. "Die Mehrzahl der Fans, die sehr wichtig für diesen Sport sind, war dagegen, dann ist das vielleicht ein guter Weg", sagte der Coach der Kraichgauer am Donnerstag. Die Deutsche Fußball Liga hatte am Mittwoch verkündet, dass ab der Saison 2021/2022 nach einstimmiger Meinung der 18 Bundesliga-Clubs die fünf Montagsspiele wieder auf den Sonntag gelegt werden sollen.

"Auch da wird es negative Stimmen geben. Man kann es nicht allen recht machen, so wird es auch da sein", merkte der 31-Jährige an. Die Spiele seien bei den Fans zwar "aus nachvollziehbaren Gründen" sehr umstritten gewesen, wie Nagelsmann anmerkte. "Grundsätzlich war es aber kein Vermarktungsthema, sondern eines für die Entlastung der Europa-Starter."

Augsburg bangt um Offensivtrio

Der FC Augsburg bangt vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt um den Einsatz von Torgarant Alfred Finnbogason. Der Isländer sei mit muskulären Problemen im Adduktorenbereich von der Nationalmannschaft zurückgekommen und habe daher bislang nicht am Teamtraining des Fußball-Bundesligisten teilnehmen können, berichtete Coach Manuel Baum. "Wir müssen morgen abwarten und dann schauen wir. Wenn er nicht mittrainieren kann, dann ist er nicht dabei", kündigte Baum vor dem Heimspiel am Sonnabend (15.30 Uhr) an.

Der 29 Jahre alte Stürmer hat in der Saison bislang sieben Tore geschossen, und das wegen Verletzungssorgen in nur sechs Spielen. Die Schwaben wollen beim gesundheitlich fragilen Isländer deshalb nichts überstürzen. Neben Finnbogason sind auch Flügelstürmer André Hahn und Felix Götze angeschlagen und drohen für die Partie am 12. Spieltag auszufallen.

Hertha BSC verlängert mit Geschäftsführer Preetz

Michael Preetz bleibt bis mindestens 2022 Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC. Preetz habe seinen bis zum 30. Juni 2019 laufenden Vertrag für mindestens drei Jahre verlängert, teilte der Berliner Bundesligaverein am Donnerstag mit. "Somit kann die positive Entwicklung der vergangenen Jahre von Hertha BSC mit Kontinuität fortgeführt werden", kommentierte Club-Präsident Werner Gegenbauer den Vertragsabschluss, für den sich Aufsichtsrat und Präsidium den Angaben zufolge einstimmig aussprachen.

Preetz legte ein Bekenntnis zum Club ab: "Hertha BSC ist mein Verein. Hier habe ich in 22 Jahren alle Höhen und Tiefen erlebt." Der heutige Geschäftsführer Sport spielte als Aktiver zwischen 1996 und 2003 für die Hertha und führte die Berliner als Kapitän bis in die Champions League. Mit 84 Bundesliga-Treffern ist der gebürtige Düsseldorfer, der auch sieben Länderspiele für das DFB-Team bestritt, noch immer Herthas Rekordtorschütze im deutschen Oberhaus.

Seit 2009 ist der 51-Jährige für die sportlichen Geschicke der Herthaner verantwortlich. Das erste Jahr endete jedoch mit dem Abstieg aus der Bundesliga, dem aber ein sofortiger Wiederaufstieg folgte. In der Saison 2011/2012 musste die Hertha in die Relegation und stieg wieder in die 2. Bundesliga ab. Die Hauptstädter schafften im Jahr 2013 den Weg zurück in die höchste deutsche Spielklasse.

2. Bundesliga verbucht Umsatzrekord

Die 2. Bundesliga hat in der Saison 2016/2017 mit einem Gesamtumsatz von 568 Millionen Euro einen Rekord erzielt. Das geht aus dem jährlichen Bericht des Finanzdienstleisters Deloitte hervor. Laut der am Donnerstag veröffentlichten Studie entspricht das einem Plus von sieben Prozent gegenüber der Vorsaison (2015/2016). Damit blieb die 2. Liga deutlich hinter der englischen Championship (838 Millionen Euro/+ 13 Prozent) zurück, die allerdings mit 24 Vereinen spielt.

Das deutsche Unterhaus verlor allerdings auch mit durchschnittlich 32 Millionen Euro Umsatz pro Club gegenüber der Championship (35,0) weiter an Boden. Der Abstand im Vergleich zur Vorsaison wuchs von einer Million pro Verein auf nun rund drei Millionen Euro an. Die englischen Zweitligaclubs profitieren erheblich von den hohen Erlösen aus den Medienrechten der Premier League.

Die 2. Bundesliga bleibt ein Zuschauermagnet und lockte mit 21.560 Besuchern pro Spiel mehr Fans in die Stadien als die Championship (20 152). Zudem ist der Unterbau in Deutschland finanziell gesünder als in England. Die 24 Clubs der Championship fuhren einen operativen Verlust in Höhe von rund 335 Millionen Euro ein, der Gesamtverlust von rund 29 Millionen Euro der 18 Zweitligisten hielt sich dagegen im Rahmen.

Skandal in Belgien: Strippenzieher will aussagen

Der serbische Spielervermittler Dejan Veljkovic, eine der Schlüsselfiguren im belgischen Fußball-Skandal, hat sich mit der Aussicht auf Strafminderung zu umfangreichen Aussagen bereit erklärt. Verschiedene belgische Medien berichteten über den Deal des Strippenziehers mit der Staatsanwaltschaft. Veljkovic, dem bis zu 15 Jahren Haft drohen, soll demnach den Status eines Kronzeugen erhalten. Als solcher wird er Geständnisse ablegen und sich somit selbst belasten, dafür stellt ihm die Staatsanwaltschaft eine geringere Haftstrafe in Aussicht.

Nach Angaben von Veljkovics Anwalt wird sein Mandant Auskunft über alle Aktivitäten in den vergangenen 15 Jahren als Spielervermittler erteilen. Zudem wird er seine gesamte Buchhaltung offenlegen – und den Behörden somit Einsicht in seine Machenschaften gewähren. Zahlreichen Spielern und Verantwortlichen im belgischen Fußball drohen somit strafrechtliche Konsequenzen.

Der Skandal war durch eine Razzia bei sechs belgischen Erstligisten und in insgesamt sechs weiteren Ländern öffentlich geworden. Es geht um Geldwäsche und Spielmanipulationen im großen Stil. Insgesamt ist nunmehr gegen 20 Personen Anklage erhoben worden. Zu den Beschuldigten gehören auch der kroatische Coach Ivan Leko von Meister FC Brügge und sein Kollege Peter Maes vom SC Lokeren.

Deutsche Fans schneiden schlecht ab

Die Bundesligavereine und die Nationalmannschaft spielen im europaweiten Vergleich zumindest relativ fair. In der offiziellen Fair-Play-Wertung der Europäischen Fußball-Union (Uefa) für die Saison 2017/18 belegt Deutschland mit 8,336 Punkten Platz elf von 43. Gewertet wurden 142 Wettbewerbsspiele. Angeführt wird die Tabelle von Finnland (52 Spiele/8,596), Norwegen (82/8,553) und Schweden (89/8,508).

Die deutschen Fans schneiden hingegen deutlich schlechter ab: In der Rangliste für das "Zuschauerverhalten" belegt Deutschland nur Platz 33 von 44. Gewinner der Kategorie sind die Färöer. Beide Wertungen wurden auf der Grundlage des Fair-Play-Berichts erstellt, der nach jedem Spiel vom Uefa-Spieldelegierten in Absprache mit den Schiedsrichtern und dem Schiedsrichterbeobachter verfasst wird.

( dpa/SID )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.