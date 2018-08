Ronaldo-Berater findet Modrics Wahl „einfach nur lächerlich“

Monaco. Diese „Schmach“ wollte sich Cristiano Ronaldo dann doch nicht antun. Sein Platz im mondänen Grimaldi Forum von Monaco blieb leer, der Superstar hatte die Ehrung von Europas Fußballer des Jahres geschwänzt – kurzfristig. Und nicht ohne Grund, wie sich herausstellte. Denn Luka Modric wurde zum neuen König ausgerufen, er entthronte den Portugiesen. Und das Ronaldo-Lager schäumte angesichts dieser Majestätsbeleidigung.

„Es ist einfach nur lächerlich und beschämend“, sagte Jorge Mendes, der Berater von CR7, nachdem sein Klient den Hattrick bei der Wahl verpasst hatte. Modric sei zwar der Beste auf seiner Position im Mittelfeld. Aber niemand anders als Ronaldo, fuhr Mendes in der portugiesischen Zeitung „Record“ fort, habe die Auszeichnung der europäischen Dachorganisation Uefa verdient gehabt.

Doch Ronaldo erhielt lediglich die Auszeichnung für den besten Stürmer der vergangenen Saison. Beziehungsweise, er hätte sie erhalten, wenn er nicht gebockt und auf die Reise ins Fürstentum verzichtet hätte.

Da in diesem Jahr aber Modric, sein ehemaliger Teamkollege bei Real Madrid, für eine formidable Saison mit den Königlichen und der kroatischen Nationalmannschaft bei der WM nicht nur als bester Mittelfeldspieler, sondern eben auch als bester Fußballer des Kontinents prämiert wurde, verweilte Ronaldo lieber in Turin. Der neuen Heimat, wo die Entscheidung ebenfalls auf Unverständnis stieß.

Juve-Trainer Allegri verteidigt seinen Star

„Ronaldo ist sehr verärgert, und das ist normal“, sagte Juve-Trainer Massimiliano Allegri: „Aber er arbeitet hart, um weiterhin der Beste zu sein. Für uns ist das also ein Vorteil.“ Juves sportlicher Leiter Giuseppe Marotta kritisierte: „Der Preis bezieht sich auf die Champions League, nicht auf die Weltmeisterschaft. Ich denke, dass Ronaldo in diesem Wettbewerb für die größten Emotionen und die schönsten Tore gesorgt hat.“

Marotta dachte dabei vermutlich an die 15 Treffer, mit denen Ronaldo als bester Torschütze der Königsklasse mal wieder seinen Stempel aufgedrückt hatte. Und vor allem an den Fallrückzieher im Spiel in Turin, der von den Fans zum schönsten Tor der Saison gewählt wurde.

WM gab wohl den Ausschlag

Weil die 55 ausgewählten Journalisten und die 80 Trainer der Mannschaften, die an der Gruppenphase der Champions und der Europa League teilgenommen hatten, aber nun mal vom 18. Juli bis zum 3. August votieren durften, musste die WM miteinbezogen werden. Und dort trumpfte Modric auf, er führte die Kroaten bis ins Finale – während für Ronaldo und die Portugiesen im Achtelfinale Schluss war.

Dass die Wahl von Modric dennoch für eine derart miese Stimmung im Lager des 33-Jährigen sorgte, dürfte dem Ansehen Ronaldos keinesfalls zugute kommen. Vielleicht holt er nach den Jahren 2008, 2014, 2016 und 2017 aber ja im kommenden Sommer seine Trophäe zurück – und dann ist auch bei Mendes wieder die Welt in Ordnung.

( SID )

