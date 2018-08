Rippenbruch – St. Pauli muss auf Stürmer Allagui verzichten

FC St. Pauli: Allagui fällt mit Rippenbruch aus

Der FC St. Pauli muss für unbestimmte Zeit auf seinen Stürmer Sami Allagui verzichten. Bei einer Untersuchung am Donnerstag wurde bei dem 32-Jährigen ein Bruch des Rippenknorpels festgestellt.

Sami Allagui war im Pokalspiel mit Wehens Torwart Kolke zusammengeprallt

Foto: ThorstenWagner / WITTERS

Die Verletzung hatte sich Allagui am vergangenen Freitag im Erstrundenspiel des DFB-Pokals beim SV Wehen Wiesbaden (2:3) zugezogen, als er mit Wehens Torwart Markus Kolke zusammengeprallt war. Eine erste Röntgenuntersuchung am selben Abend hatte zunächst keinen Befund ergeben. Wie lange Allagui ausfällt, ließ der Zweitliga-Tabellenführer offen. Für das Punktspiel am Sonntag bei Union Berlin steht er in jedem Fall nicht zur Verfügung.

Wegen Übersee-Spiels: Spaniens Ligakapitäne drohen mit Streik

Die Interessenvertretung der spanischen Profifußballer AFE hat den Ligaverband LFP massiv für dessen Expansionspolitik kritisiert. Die Entscheidung, zukünftig vereinzelt offizielle Saisonspiele in den USA oder Kanada austragen zu lassen, habe „das Glas zum Überlaufen gebracht“, sagte AFE-Präsident David Aganzo.

Real Madrids Kapitän Sergio Ramos

Foto: Sergei Stepanov / imago/Xinhua

Die Kapitäne der La-Liga-Clubs, unter denen beim Treffen in der spanischen Hauptstadt am Mittwochabend auch Real Madrids Spielführer Sergio Ramos war, sicherten Aganzo ihre volle Unterstützung zu. Sie seien „empört“, dass „Entscheidungen über Spiele außerhalb Spaniens einseitig getroffen werden“, so der 37-jährige Aganzo. Spieler von 14 der 20 erstklassigen Clubs nahmen an dem Treffen teil.

Ein weiterer Streitpunkt ist die extreme Zerstückelung des Spielplans. In Spaniens Eliteklasse finden keine Partien mehr parallel statt, die zehn Spiele pro Spieltag werden von Freitag- bis Montagabend ausgetragen. Aganzo bemängelte in dem Zusammenhang auch die späten Anstoßzeiten - Double-Sieger FC Barcelona und Champions-League-Sieger Real Madrid spielten am 1. Spieltag am Sonntag bzw. Montag erst um 22.15 Uhr.

Aganzo forderte vom spanischen Ligaverband, dass die AFE in Zukunft in die Entscheidungen einbezogen werde. Andernfalls werden die Vereine notfalls in Streik treten. „Wir sind bereit für alles. Wir werden bis zum Ende gehen“, sagte der ehemalige Stürmer. Unterstützung erhält die AFE von der Spielergewerkschaft FIFPro, die sich für die Interessen von Profifußballern einsetzt.

Freiburg trainiert ohne Trainer

Trainer Christian Streich ist vor dem Bundesligastart des SC Freiburg gegen Pokalsieger Eintracht Frankfurt an diesem Sonnabend (15.30 Uhr) gesundheitlich angeschlagen. Der 53-Jährige konnte am Donnerstag wegen starker Rückenschmerzen nicht das Training leiten und musste sich auch bei der Pressekonferenz von Co-Trainer Lars Voßler vertreten lassen. Am Sonnabend soll Streich aber auf der Bank sitzen. „Davon gehe ich aus und wünsche es mir auch“, sagte Voßler.

Verzichten muss der SC weiterhin auf Janik Haberer, der sich kurz vor dem Pokalspiel in Cottbus einen Innenbandanriss in Knie zugezogen hatte, und Yoric Ravet (Trainingsrückstand nach Muskelfaserriss). Gegen die Hessen hofft Freiburg auf das Ende einer schwarzen Serie. Die Breisgauer haben seit 17 Jahren kein Auftaktspiel mehr gewonnen. „Wir haben es uns immer gewünscht und ich glaube weiterhin daran“, sagte Voßler. Im Vorjahr trennten sich beide Teams am 1. Spieltag torlos.

Hertha verteilt Tausende Tickets an Kinder

Für den Saisonauftakt von Hertha BSC beim Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg sind bislang 3000 kostenlose Tickets für Kinder abgerufen worden. Das teilte der Berliner Bundesligist am Donnerstag mit. „Das ist, wie wir finden, für den ersten Spieltag ein ganz guter Wert“, sagte Pressesprecher Marcus Jung bei der Pressekonferenz vor der Partie am Sonnabend (15.30 Uhr).

Mit Beginn der neuen Saison bekommen Kinder unter 14 Jahren bei allen Heimspielen bis auf die Duelle mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund freien Eintritt. Der Verein will mit dieser ungewöhnlichen Maßnahme ein junges Publikum für Hertha begeistern. „Wir glauben fest daran, dass das natürlich im Laufe der Saison bei den nächsten Heimspielen dann auch noch wachsen wird“, ergänzte Jung.

Insgesamt erwartet der Bundesligist etwa 55.000 Zuschauer für das Auftaktspiel im Olympiastadion. In der Vorsaison waren es am ersten Spieltag gegen den VfB Stuttgart rund 44.000 Besucher.

Schalke hält sich in Sachen Rudy bedeckt

Der FC Schalke 04 hat mit Zurückhaltung auf Meldungen reagiert, nach denen RB Leipzig auf eine Verpflichtung von Nationalspieler Sebastian Rudy verzichtet. „Es steht mir nicht zu, irgendwelche Entwicklungen in Leipzig zu kommentieren. Stand heute gibt es da nichts Neues“, kommentierte Sportvorstand Christian Heidel am Donnerstag neue Spekulationen über einen nun bevorstehenden Wechsel des Münchner Mittelfeldspielers zum Revierclub.

Medienberichten zufolge bemühen sich auch die Schalker um eine Verpflichtung von Rudy. Domenico Tedesco hatte in der vergangenen Woche eingeräumt, in München gewesen zu sein. Allerdings ließ der Schalke-Coach offen, ob die Reise im Zusammenhang mit einem möglichen Transfer des 28-Jährigen stand.

Dagegen hatte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic angedeutet, grünes Licht für Gespräche gegeben zu haben. Heidel relativierte: „Mit mir hat er nicht gesprochen und uns eine Erlaubnis gegeben, mit Rudy zu reden. Ob er mit dem Spieler geredet ist, weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, etwas falsch rübergekommen, was Salihamidzic gemeint hat.“

Heldt wirbt bei Löw für Füllkrug

Angreifer Niclas Füllkrug (25) von Hannover 96 ist laut Horst Heldt (48) ein Kandidat für den Neustart in der Nationalmannschaft unter Bundestrainer Joachim Löw (58). „Warum nicht?“, fragte Heldt im Interview des Sport-Informations-Dienstes, schließlich habe Füllkrug in der Vorsaison fast so viele Tore erzielt wie Freiburgs Nils Petersen, der zur Nationalmannschaft eingeladen worden war: „Beide haben in der Vorsaison geliefert und das bei Vereinen, in denen es unheimlich schwierig ist, Tore zu machen.“

Bei der Nationalmannschaft ist laut Heldt „nach dem schlechten Abschneiden bei der WM vielleicht der Zeitpunkt für einen Neustart mit neuem Personal“ gekommen: „Und dann muss man sich überlegen, welches Stürmerprofil man braucht. Mario Gomez und Sandro Wagner stehen nicht mehr zur Verfügung. Und dieser Stürmertyp wächst nicht wie Äpfel auf den Bäumen. Wenn Niclas einen guten Start hinlegt, denke ich, dass man ihm die Möglichkeit einräumen sollte, sich zu präsentieren. Er ist erst 24 Jahre alt und heiß. Also: Warum nicht?“

DFB verteidigt Montagsspiele der 3. Liga

In der Debatte um Montagsspiele im deutschen Fußball hat DFB-Vizepräsident Peter Frymuth mit Blick auf die 3. Liga zu einer sachbezogenen Debatte aufgerufen und für Verständnis von Gegnern und Befürwortern geworben. „Einerseits wird kritisiert, dass die 3. Liga finanziell besser aufgestellt werden muss, andererseits werden Maßnahmen zur Steigerung der Erlöse kritisiert – das passt nicht“, sagte Frymuth auf DFB.de: „Die Notwendigkeit von Kompromissen sollte keiner ausblenden, das wünsche ich mir.“

Seit dieser Saison finden Montagsspiele auch in der 3. Liga statt. Frymuth, beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) zuständig für Spielbetrieb und Fußballentwicklung, sieht darin eine wichtige Säule für die wirtschaftliche Stabilität der mitunter finanziell angeschlagenen Clubs.

„Die 3. Liga ist eine Profiliga. Und im Profisport ist Geld für die Vereine immer ein wichtiges Thema, um im Wettbewerb bestehen zu können. Angesichts der Diskussionen über die große Lücke zur 2. Bundesliga und finanzielle Problemfälle in der 3. Liga ist es klar, dass der DFB den Auftrag hat, in Zusammenarbeit mit den Vereinen die Vermarktungserlöse für die Clubs der 3. Liga zu steigern“, sagte Frymuth: „Mit dem neuen Medienrechte-Vertrag ist das gelungen.“

Pavard bleibt vorerst in Stuttgart

Weltmeister Benjamin Pavard bleibt dem Bundesligisten VfB Stuttgart offenbar noch eine weitere Saison erhalten. Nach Informationen der „Stuttgarter Zeitung“ und des Fachmagazins „Kicker“ ist ein Wechsel des 22 Jahre alten Franzosen in der laufenden Transferperiode endgültig vom Tisch. Stattdessen steht der polnische Innenverteidiger Marcin Kaminski (26) unmittelbar vor einer Leihe zu Aufsteiger Fortuna Düsseldorf.

„Die Bundesliga ist eine Liga, die ich sehr mag. Ich bin seit zwei Jahren hier, habe in der Zweiten Liga angefangen. Die Stadien sind voll. Es ist wirklich toll in der Bundesliga zu spielen“, sagte Pavard in einem Videointerview, das auf dem Twitterkanal der Bundesliga erschien.

Stuttgarts Weltmeister Benjamin Pavard

Foto: Pressefoto Rudel/Herbert Rudel / imago/Sportfoto Rudel

Beim peinlichen Erstrunden-Aus im DFB-Pokal beim Drittligisten hatte der Weltmeister wegen seines verspäteten Einstiegs ins Mannschaftstraining noch gefehlt, obwohl er extra früher aus dem Urlaub zurückgekehrt war. Zum Bundesliga-Auftakt am Sonntag bei Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky) wird Pavard aber wieder in der Startformation stehen.

Laut „Kicker“ hatte es fünf konkrete Anfragen europäischer Topclubs für Pavard gegeben, allesamt höher dotiert als die Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro, die im Sommer 2019 greift, sofern sich der VfB nicht für die Champions League qualifiziert. Topfavorit auf eine Verpflichtung im kommenden Sommer soll aber weiterhin Rekordmeister Bayern München sein.

Eberl zweifelt nicht an Hazards Verbleib

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl geht fest von einem Verbleib des Torjägers Thorgan Hazard aus. „Ich habe nicht einen Prozent Zweifel daran, dass Thorgan bleibt“, sagte Eberl am Donnerstag. Der Belgier Hazard, der es bei der WM gemeinsam mit Bruder Eden bis ins Halbfinale geschafft hatte, war zuletzt lange Zeit mit einem Wechsel nach England oder Spanien in Verbindung gebracht worden.

Auch Trainer Dieter Hecking betonte, Hazard spiele in seinen Überlegungen „immer eine große Rolle“. Der 25 Jahre alte Hazard hatte am Wochenende beim 11:1 (6:0)-Kantersieg im DFB-Pokal beim Fünftligisten BSC Hastedt drei Tore erzielt. „Er ist erst seit zweieinhalb Wochen im Training, deshalb wollte ich ihm das Spiel gegen Hastedt geben. Dass er am Samstag im Kader stehen wird, davon gehe ich aus“, sagte Hecking vor dem Bundesligastart gegen Bayer Leverkusen (18.30 Uhr/Sky).

Eberl schloss derweil weitere Einkäufe aus. „Wir haben uns entschieden, mit dem Kader, den wir jetzt haben, in die Saison zu gehen“, sagte er. Abgänge seien allerdings noch möglich.

Haupt soll DFB-Akademie übernehmen

Tobias Haupt wird nach Informationen der „Bild“-Zeitung neuer Leiter der DFB-Akademie in Frankfurt am Main. Nach einem Bericht soll der zuständige DFB-Direktor Oliver Bierhoff den 34-Jährigen für das 150-Millionen-Euro-Projekt, das 2021 eröffnet werden soll, verpflichtet haben. Eine Bestätigung der Personalie durch den DFB stand noch aus. Das Präsidium des Verbandes soll am Freitag im Rahmen einer Sitzung in München informiert werden.

Haupt ist der jüngste Sportmanagement-Professor Deutschlands und arbeitet aktuell als Leiter des Fachbereichs Digitalisierung im Sport beim Internationalen Fußball-Institut in Ismaning. Außerdem berät er Bundesligaclubs und Verbände wie den DFB. Er promovierte zum Thema „Social-Media-Marketing und Kapitalisierungsmöglichkeiten im Spitzensport“.

Dortmund bangt um Neuzugang Wolf

Marius Wolf krümmt sich vor Schmerzen

Foto: Alex Gottschalk/DeFodi.eu / imago/DeFodi

Bundesligist Borussia Dortmund droht der Ausfall von Offensivspieler Marius Wolf. Der Neuzugang von Pokalsieger Eintracht Frankfurt zog sich am Donnerstag im Training eine Verletzung zu. Der 23-Jährige griff sich an den Fuß, krümmte sich vor Schmerzen und musste mit einem Golfcart abtransportiert werden. Eine Diagnose stand zunächst aus.

Wolf war beim mühsamen 2:1 nach Verlängerung in der ersten Runde des DFB-Pokals bei der SpVgg Greuther Fürth einer der Lichtblicke in der Mannschaft von Trainer Lucien Favre. Der BVB startet am Sonntag (18 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig in die Bundesligasaison.

Wegen schlechter Luft: Sauerstoff für Spielerinnen

Wegen schlechter Luft aufgrund eines Großfeuers hat die US-amerikanische Frauenprofiliga NWSL zu ungewöhnlichen Maßnahmen gegriffen. Im Meisterschaftsspiel zwischen den Portland Thorns und dem Sky Blue FC aus New Jersey wurden hinter den beiden Ersatzbänken Sauerstofftanks aufgebaut. Alle 15 Minuten durften die Spielerinnen während der Partie im Providence Park darauf zugreifen.

Das Feuer war am Dienstag nahe der Stadt The Dalles bei Portland ausgebrochen, Smog vernebelte die Region. Dennoch entschied sich die NWSL, das Spiel durchzuführen. Die Thorns gewannen vor 17.986 Zuschauern 2:1 und qualifizierten sich für die Play-offs.

Herrlich vergleicht Havertz mit Kroos

Bayer Leverkusen hofft auf eine baldige Nominierung von Kai Havertz für die deutsche A-Nationalmannschaft, vielleicht schon in der kommenden Woche. „Er ist das größte Talent, das ich seit Toni Kroos gesehen habe“, sagte Leverkusens Trainer Heiko Herrlich der Deutschen Presse-Agentur. „Ich habe schon vor der WM gedacht, dass so ein Spieler der Mannschaft hätte weiterhelfen und lernen können. Aber ich denke, der Bundestrainer weiß ganz genau, was er zu tun und wen er zu nominieren hat.“ Bayer-Sportdirektor Jonas Boldt erklärte: „Fußballerisch passt Kai Havertz in jede Mannschaft.“

Bei seinem Bundesligadebüt 2016 war Havertz zum jüngsten Spieler der Leverkusener Erstliga-Historie avanciert. Mit 18 Jahren wurde er zum jüngsten Profi mit 50 Bundesliga-Einsätzen überhaupt. Am 9. September, vor dem Länderspiel zwischen dem DFB-Team und Peru in Sinsheim, erhält er die Fritz-Walter-Medaille als bester deutscher Nachwuchsspieler.

Fiél neuer Interimscoach von Dresden

Ex-Profi Cristian Fiél übernimmt interimsweise das Traineramt beim Zweitligisten SG Dynamo Dresden. Wie die Sachsen am Donnerstag bekanntgaben, übernimmt der 38-jährige bis auf Weiteres das Amt von Uwe Neuhaus. Er war am Mittwochabend nach durchwachsenem Saisonstart entlassen worden. Der Deutschspanier Fiél wird am Donnerstagnachmittag die erste Trainingseinheit der Profis leiten. Am Freitag soll der frühere Kapitän auf einer Pressekonferenz vorgestellt werden.

Dresdens neuer Trainer Cristian Fiél

Foto: Arno Burgi / dpa

„Cristian Fiél hat sich seit 2010 nicht nur bei unseren Fans, sondern auch bei allen anderen Menschen im Verein unheimlich viel Kredit und Anerkennung erarbeitet. Er lebt Fußball mit jeder Faser, und ich bin überzeugt, dass er seine Ausbildung zum Fußballlehrer kommendes Jahr erfolgreich abschließen wird“, erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge in einer Vereinsmitteilung.

Fiél war 2010 zu den Elbestädtern gekommen und avancierte in 117 Pflichtspielen zum Publikumsliebling. Seit seinem Karriereende im Sommer 2015 ist er als U-17-Trainer im Leistungsbereich von Dresdens Nachwuchsakademie tätig. Im Juni begann „Fielo“ seine Ausbildung zum Fußball-Lehrer beim Deutschen Fußball-Bund (DFB).

Opposition will Wahl des Fifa-Bosses reformieren

Innerhalb des Weltverbandes Fifa formiert sich angeblich eine Opposition, welche die Präsidentschaftswahlen revolutionieren will. Das berichtet die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Demnach werde in „einigen“ Kontinentalverbänden die Möglichkeit diskutiert, jedes Jahr einen neuen Präsidenten zu wählen.

Nach der bisherigen Regelung kann der Fifa-Boss zwölf Jahre im Amt bleiben. Amtsinhaber Gianni Infantino stellt sich 2019 zur Wiederwahl. Für eine Änderung des Wahlmodus’ würde eine Zweidrittelmehrheit im Fifa-Kongress benötigt werden.

( dpa/SID )

