Geschmackloses Video: Drittliga-Profi Schiller hart bestraft

Ronaldo zufrieden mit erstem Training

Mit seinem typischen Grinsen und zwei emporgestreckten Daumen: So dokumentierte Cristiano Ronaldo seinen ersten richtigen Arbeitstag bei Juventus Turin. „Erstes hartes Training. Arbeit gemacht“, twitterte der 33-jährige Weltklassespieler am Dienstag. Italiens Rekordmeister zeigte den Portugiesen joggend auf dem Rasen neben seinen neuen Teamkollegen.

Primeiro treino duro. Trabalho feito!👍🏽💪🏽 pic.twitter.com/MhHauAGPuM — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 31, 2018

Der von Real Madrid nach Italien gewechselte Ronaldo war am Sonntag zusammen mit seiner Familie in seiner neuen Heimat in Norditalien gelandet. Der Europameister hatte seinen neuen Verein die italienische Rekordsumme von 112 Millionen Euro gekostet.

Diese Investition bringt auch Bewegung in den Transfermarkt der Serie A. Ronaldos Noch-Teamkollege Gonzalo Higuaín soll Medienberichten zufolge zum AC Mailand wechseln, Verteidiger Mattia Caldara genauso. Im Gegenzug soll Verteidiger Leonardo Bonucci nach nur einem Jahr zu Juve zurückkehren. Nicht alle Juve-Fans sind mit dem bevorstehenden Higuaín-Abgang einverstanden, einige von ihnen kritisierten die Personalpolitik ihres Clubs in den sozialen Netzwerken.

Nach Suff-Video: Osnabrück-Profi bestraft

Drittligist VfL Osnabrück hat Innenverteidiger Felix Schiller mit einer Geldstrafe belegt, nachdem sich der 28-Jährige alkoholisiert in einem Video unangemessen geäußert hatte. Das gaben die Niedersachsen am Dienstag bekannt, die Höhe der Geldbuße wurde allerdings verschwiegen.

Schiller singt in dem Video ein „Fanlied“ seines ehemaligen Vereins 1. FC Magdeburg und äußert sich an einer Stelle niveaulos über Osnabrück (Hartgesottene können sich das nicht jugendfreie Video hier ansehen).

Felix Schiller hat sich in einem Suff-Video blamiert

Foto: Titgemeyer / imago/osnapix

Nach Vereinsgaben entschuldigte sich der Spieler und akzeptierte die Strafe. „Meine Aussagen sind zu einem für mich sehr emotionalen Zeitpunkt entstanden. Nach einer intensiven Vorbereitung habe ich dem Saisonstart so sehr entgegengefiebert und war maßlos enttäuscht, dass ich von einer Verletzung zurückgeworfen wurde“, sagte Schiller. Das solle keine Rechtfertigung sein, „aber zumindest erklären, warum ich mich zu meinem Fehlverhalten habe hinreißen lassen. Das war mehr als unüberlegt und entspricht nicht im Ansatz meinem Bild vom VfL, der Stadt oder den Fans“, betonte der VfL-Akteur.

„Wir haben ihn mit einer empfindlichen Geldstrafe belegt und ihn von seinem Amt im Mannschaftsrat entbunden“, äußerte VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes.

Pizarro kündigt Rücktritt an

Claudio Pizarro am Dienstag bei seiner Präsentation in Bremen

Foto: Carmen Jaspersen / dpa

Claudio Pizarro vom Bundesligisten Werder Bremen hat sein Karriereende für 2019 angekündigt. „Ich glaube, es ist mein letztes Jahr“, sagte der 39 Jahre alte Peruaner am Dienstag in Bremen. „Irgendwann ist auch mal genug. Ich lebe jetzt erst mal ein Jahr ohne Familie hier. So etwas ist auch nicht so einfach.“

Pizarro ist mit 192 Toren der derzeit beste ausländische Torjäger der Bundesliga-Geschichte. Am Sonntag kehrte der Südamerikaner zum vierten Mal zu Werder Bremen zurück. Mit dem Club hat Pizarro große Ziele. „Ich hoffe, wir können die Europapokal-Plätze erreichen“, sagte der Stürmer.

Max Meyer vor Wechsel in die Premier League

Max Meyer ist auf dem Sprung nach England

Foto: Jan Woitas / dpa

Der ehemalige Schalke-Profi Max Meyer steht laut einem Bericht der britischen Zeitung „Guardian“ vor einem Wechsel zum englischen Premier-League-Club Crystal Palace. Der Londoner Verein soll demnach gute Gespräche mit dem 22 Jahre alten deutschen Nationalspieler geführt haben. Meyer wurde laut „Guardian“ am Dienstag zum Medizincheck in London erwartet. Zuvor war der seit einem Monat vereinslose Mittelfeldspieler, der bisher viermal für die Nationalmannschaft aufgelaufen war, auch beim FC Arsenal und beim FC Liverpool als möglicher Neuzugang gehandelt worden.

Max Meyer hatte den FC Schalke 04 am Ende der vorigen Saison ablösefrei und im Streit verlassen. Der 22-Jährige, der mehrere Angebote zur Vertragsverlängerung ausgeschlagen hatte, war knapp zwei Wochen vor dem Ende der Bundesliga-Spielzeit von Schalkes Clubführung freigestellt worden, nachdem er Mobbing-Vorwürfe erhoben hatte.

Möhwald fällt vorerst aus

Bundesligist Werder Bremen muss vorerst auf Kevin Möhwald verzichten. Der vom 1. FC Nürnberg verpflichtete Mittelfeldakteur erlitt einen Muskelfaserriss im Oberschenkel und wird in den kommenden Tagen nicht zur Verfügung stehen. Dies teilte der SV Werder am Dienstag mit.

Möhwald wird trotzdem am Sonnabend gemeinsam mit der Mannschaft in das Trainingslager nach Grassau reisen. Dort wird er zunächst individuell trainieren, um dann schnellstmöglich wieder ins Mannschaftstraining einsteigen zu können.

Hoffenheim erwartet Kramaric zurück

1899 Hoffenheim rechnet mit der Rückkehr des kroatischen Vizeweltmeisters Andrej Kramaric. Der begehrte Stürmer wird nächste Woche wieder beim Champions-League-Teilnehmer erwartet. „Ich kann Ihnen mit einem Strahlen und nicht sichtbaren Augenzwinkern sagen: Wir sind andauernd in Kontakt mit Andrej, und der freut sich, wenn er nächste Woche wieder da ist“, sagte Sportchef Alexander Rosen am Dienstag im Trainingslager des Bundesligisten in Windischgarsten (Österreich) zu Journalisten. „Und ich gehe stark davon aus, dass das so bleiben wird.“

Kramaric hat bei den Kraichgauern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020, war aber nach seinen WM-Auftritten in Russland in den Fokus von europäischen Topteams gerückt. Rosen sagte aber auch, dass er kein 60-Millionen-Euro-Angebot für den 27-Jährigen negieren könne. Bei der Suche nach einem Nachfolger von Trainer Julian Nagelsmann, der im Sommer 2019 zum Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig wechselt, habe man genügend Zeit. „Natürlich ist man damit beschäftigt, aber es wird Winter werden“, sagte er.

„Total glücklich“: Minge meldet sich zurück

Gut vier Monate nach seinem krankheitsbedingten Rückzug hat Sportgeschäftsführer Ralf Minge seine Arbeit beim Zweitligisten SG Dynamo Dresden wieder aufgenommen. „Ich bin total glücklich und happy, wieder hier zu sein“, sagte der 57-Jährige der „Sächsischen Zeitung“ am Dienstag. „Das Gefühl, wieder in der Kabine zu sein, vor der Mannschaft zu stehen, war aufregend, aber auch sehr toll.“

Dresdens Sportgeschäftsführer Ralf Minge kehrt nach einer Burnout-Erkrankung nach dreieinhalb Monaten Auszeit wieder zurück zu seinem Job

Foto: Steffen Kuttner / imago/Steffen Kuttner

Auf Anraten der Ärzte hatte Minge im März eine Pause eingelegt. Nach einer schweren Viruserkrankung mit einem daraus resultierenden Erschöpfungssyndrom absolvierte er nach Vereinsangaben eine Rehabilitation. „Das war ein schleichender Prozess, der nicht Mitte Dezember begonnen hat“, sagte der frühere Dynamo-Profi und DDR-Nationalspieler. „Es hat genügend Warnzeichen gegeben. Aber das ist wie im Auto, wenn das Display blinkt, weil die Durchsicht fällig ist. Wenn man es überklebt, sieht man es nicht mehr, aber es ist nicht weg.“

Minge wird Schritt für Schritt und abhängig von seinem Befinden wieder in die Position des Geschäftsführers zurückkehren. Am Mittwoch trifft er sich mit seinem Vertreter Kristian Walter und Cheftrainer Uwe Neuhaus, um sich auf den aktuellen Stand bringen zu lassen.

Leipzig bessert Angebot für Lookman nach

Im Poker um Evertons Stürmer Ademola Lookman soll der Bundesligist RB Leipzig nach englischen Medienberichten ein drittes Angebot über 18 Millionen Pfund abgegeben haben. Die umgerechnet 20 Millionen Euro kämen der Summe nahe, die der Premier-League-Club nach diesen Berichten für den 20-Jährigen haben will.

Zuvor soll der FC Everton zwei Offerten der Sachsen über kolportierte 14 Millionen und 16 Millionen Euro für den englischen Angreifer abgelehnt haben. RB-Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick hatte zuletzt mehrfach betont, dass Leipzig Lookman unbedingt verpflichten wolle und auch der U-21-Nationalspieler zu RB wechseln möchte.

Lookman war im Winter bis Ende Juni von den Sachsen ausgeliehen worden und hatte in elf Bundesliga-Einsätzen fünf Tore erzielt. Schon während der Saison hatte RB betont, ihn fest verpflichten zu wollen. Der 20-Jährige will Everton verlassen, weil er dort zu wenig Einsatzzeiten bekommen hatte. Lookman war im Januar 2017 für knapp neun Millionen Euro von Charlton Athletic zum FC Everton gekommen.

In England schließt das Transferfenster schon am 9. August. In Deutschland haben die Clubs noch bis zum 31. August Zeit.

Tuchel dementiert Weigl-Spekulationen

Thomas Tuchel hat Gerüchte dementiert, wonach Paris Saint-Germain vor einer Verpflichtung des Dortmunder Mittelfeldspielers Julian Weigl steht. „Er hat sich mit uns geeinigt? Nein, das ist nicht der Fall. Soweit ich jedenfalls weiß“, sagte der neue Trainer des französischen Meisters, dessen Team derzeit am International Champions Cup teilnimmt. „Und ich hoffe, ich weiß Bescheid über die Vorgänge hier. Hierher wird er in den nächsten Tagen sicher nicht kommen.“

Der ehemalige Dortmunder Coach machte aus seiner großen Wertschätzung für den 22 Jahre alten Weigl jedoch keinen Hehl: „Wir haben in Dortmund zusammengearbeitet. Er hatte bislang eine tolle Karriere und hat sich sehr gut entwickelt. Viele Clubs in Europa hätten ihn gerne in ihren Mannschaften. Er kann viele Teams verstärken.“

Kein Ersatz für Ronaldo?

Julen Lopetegui, neuer Trainer von Champions-League-Sieger Real Madrid, plant nach dem Weggang von Weltfußballer Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin, wohl ohne weitere Neuzugänge in die Saison zu starten. „Wir sind begeistert von den Spielern, die wir haben, von den Mitarbeitern, die wir haben. Und wir sind überzeugt, dass wir für alle Ziele kämpfen werden, wie es bei Real Madrid nicht anders sein kann“, sagte der 51-Jährige im Rahmen der US-Reise des Champions-League-Siegers in Miami.

Der neue Real-Trainer Julen Lopetegui bei der Pressekonferenz am Dienstag

Foto: Mario Houben / imago/ZUMA Press

Superstar Ronaldo hatte nach der Saison seinen Abschied verkündet und war für 105 Millionen Euro plus zwölf Millionen Euro Gebühren zum italienischen Rekordmeister gewechselt. „Ich kann Ihnen sagen, dass es eine spannende Aufgabe ist, das Team ohne Cristiano neu zu erfinden, um ein wettbewerbsfähiges Team zu schaffen, mit maximalem Ehrgeiz, um alle Titel zu erringen“, betonte der neue Coach des Clubs von Ex-Weltmeister Toni Kroos.

Bisher haben die Königlichen Linksaußen Vinicius Junior, Rechtsverteidiger Álvaro Odriozola und Torwart Andrej Lunin für die kommende Spielzeit neu unter Vertrag genommen.

Lopetegui war unmittelbar vor Beginn der Weltmeisterschaft in Russland als Trainer der spanischen Nationalmannschaft entlassen worden, nachdem er seinen Wechsel zu den Madrilenen für die kommende Saison verkündet hatte. Er ist Nachfolger von Zinédine Zidane, der Real dreimal in Folge zum Triumph in der Champions League geführt hatte.

Nach Protesten von Spielerinnen: Heraf tritt in Neuseeland zurück

Der Österreicher Andreas Heraf (50) ist nach heftigen Protesten seiner Spielerinnen als Trainer der neuseeländischen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen zurückgetreten. Im Juni hatten 13 Spielerinnen der „Football Ferns“ in einem Beschwerdebrief angekündigt, wegen eines vergifteten Arbeitsklimas, Mobbings sowie taktischen Defiziten nicht mehr unter dem Coach spielen zu wollen. Infolgedessen hatte der Verband NZF Heraf vorerst beurlaubt und eine unabhängige Untersuchung eingeleitet.

„Andreas hat im Zuge seines Rücktritts akzeptiert, dass er sich vollständig an der Untersuchung beteiligen wird“, sagte NZF-Präsident Deryck Shaw. Zuletzt hatte Heraf, der auch sein Amt als Technischer Direktor des Verbandes niederlegte, die Vorwürfe in einem Interview mit der österreichischen Tageszeitung „Der Standard“ zurückgewiesen und betont, dass diese „jeglicher Grundlage“ entbehrten.

Der elfmalige österreichische Nationalspieler war beim Verband in ungewöhnlicher Doppelfunktion tätig. Im Juli 2017 erhielt er nach vielen Jahren als Coach im österreichischen Juniorenbereich zunächst den Posten als Technischer Direktor, vier Monate später übernahm er das Frauennationalteam.

( dpa/SID )

