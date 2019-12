Ein Bundesliga-Sextett hofft am Montag bei der Europapokal-Auslosung in der Schweiz auf attraktive Gegner. Am Sitz der Europäischen Fußball-Union (Uefa) in Nyon werden von 12 Uhr an die Paarungen für das Achtelfinale der Champions League und die erste K.o.-Runde der Europa League ermittelt. Neben dem deutschen Fußball-Meister FC Bayern München sind Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Schalke 04 in der Königsklasse dabei. In der Europa League stehen der VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach unter den letzten 32 Mannschaften. Ein deutsches Duell ist ausgeschlossen. Auch auf einen Gegner, gegen den man schon in der Gruppenphase spielte, können die Achtelfinalisten nicht treffen.

Bayern – Donezk

Schalke – Real Madrid

Dortmund – Juventus

Leverkusen – Atletico Madrid

Arsenal – Monaco

Basel – Porto

Manchester City – Barcelona

Chelsea – Paris

Abendblatt.de wird im Liveticker von der Auslosung berichten.

12.19 Uhr: Als letzte Paarung wurde der FC Basel gegen den FC Porto ausgelost. Der Gewinner dieser Partie wird für alle Viertelfinalisten der Wunschgegner werden.

12.18 Uhr: Gutes Los auch für Per Mertesacker, Mesut Özil und Lukas Podolski, insofern er denn in der Rückrunde noch bei Arsenal spielt. Die Gunners treffen im Achtelfinale auf den AS Monaco.

12.18 Uhr: Die Bayern können durchatmen und treffen auf Schachtjor Donezk. Das kann man schon als Wunschlos bezeichnen.

12.17 Uhr: Ganz dicker Brocken für Schalke 04! Die Königsblauen treffen wie schon im letztjährigen Achtelfinale auf Real Madrid.

12.15 Uhr: Es musste ja so kommen... Karl-Heinz Riedle zieht Juventus Turin für Borussia Dortmund und damit die Neuauflage des Champions-League-Finales von 1997.

12.14 Uhr: Gutes Los für Bayer Leverkusen. Die Werkself trifft auf Atletico Madrid.

12.13 Uhr: Auch die zweite Paarung hat es in sich: Manchester City trifft auf den FC Barcelona und Lionel Messi.

12.12 Uhr: Es wird der FC Chelsea. Ibrahimovic gegen Mourinho. Was für ein Hammer-Los fürs Achtelfinale.

12.11 Uhr: Die Auslosung beginnt! Und das erste Los, das gezogen wird, ist Paris St. Germain. Folgt Schalke oder Leverkusen als Gegner?

12.10 Uhr: Nach der Auslosung der Paarungen wird das Datum der Partien ausgelost. Das Achtelfinale wird über einige Wochen gestreckt (siehe unten).

12.07 Uhr: Ex-BVB-Star Karl-Heinz Riedle wird die Achtelfinal-Paarungen ziehen. Ein gutes Omen für die Borussia?

12.03 Uhr: Sieben der 16 Achtelfinalisten konnten die Champions League bereits gewinnen.

12.01 Uhr: Der Uefa-Generalsekretär Gianni Infantino begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Auslosung.

11.59 Uhr: Der Raum in Nyon füllt sich. Gleich beginnt die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League.

11.43 Uhr: Lange ums Weiterkommen zittern musste Schalke 04. „Es war nicht so einfach. Wir hätten auch Vierter in der Gruppe werden können, haben aber das wichtige Ergebnis für das Erreichen des Achtelfinals erzielt“, sagt Schalke-Manager Horst Heldt.

11.41 Uhr: Leverkusen trauert indes noch dem verpassten Gruppensieg hinterher. „Wenn man in der Gruppenphase Zweiter wird, ist das erstmal eine gute Leistung. Was wir allerdings nicht geschafft haben, ist die hervorragende Ausgangsposition nach vier Spieltagen für den Gruppensieg zu nutzen“, sagt Bayer-Trainer Roger Schmidt.

11.39 Uhr: Auch BVB-Trainer Jürgen Klopp freut sich auf das Achtelfinale. Denn im Gegensatz zur Bundesliga läuft es für Dortmund in der Champions League. „13 Punkte in der Gruppe sind eine Marke. Von daher ist alles gut“, so Klopp.

11.37 Uhr: Die Bayern blicken entspannt auf die Auslosung. „Nach vier Spieltagen als Gruppenerster festzustehen ist natürlich top“, sagt Kapitän Philipp Lahm, der lediglich Paris St. Germain um Superstar Zlatan Ibrahimovic fürchten muss.

11.30 Uhr: Die Spannung steigt! Noch 30 Minuten bis zur Auslosung in Nyon. In Kürze folgen weitere Stimmen der deutschen Achtelfinalisten. Nur hier im Liveticker!

11.19 Uhr: Ab 13 Uhr folgt dann die Auslosung zur Europa League. Gladbach und Wolfsburg drohen heiße Duelle. So sind Tottenham und Liverpool für Gladbach sowie Besiktas, Inter Mailand und Neapel für Wolfsburg mögliche Gegner in der Zwischenrunde.

11.07 Uhr: Leverkusen-Geschäftsführer Michael Schade erwartet ein hartes Los: „Es gibt nur schwere und super schwere Lose. Darauf müssen wir uns heute einstellen. Vielleicht wäre der FC Porto noch das leichteste Los. Aber es wird in jedem Fall schwer für uns.“

10.58 Uhr: Schalke 04 wird im Achtelfinale auf einen ähnlich starken Gegner treffen. Einzig der FC Chelsea steht im Vergleich zu Leverkusens möglichen Gegnern nicht zur Wahl: Atletico Madrid, Real Madrid, FC Barcelona, AS Monaco, FC Porto.

10.53 Uhr: Bayer Leverkusen droht nach dem verschenkten Gruppensieg schon ein härterer Brocken: Atletico Madrid, Real Madrid, FC Barcelona, FC Chelsea, FC Porto.

10.48 Uhr: Eine dieser Mannschaften wird auf Borussia Dortmund treffen: Juventus Turin, FC Basel, Manchester City, Paris St. Germain, Schachtjor Donezk.

10.42 Uhr: Auf diese Mannschaften kann der FC Bayern München im Achtelfinale der Champions League treffen: Juventus Turin, FC Basel, FC Arsenal, Paris St. Germain, Schachtjor Donezk.

10.30 Uhr: Die Achtelfinal-Hinspiele werden am 17./18. sowie 24./25. Februar, die Rückspiele am 10./11. und 17./18. März ausgetragen.

9.22 Uhr: Weniger gelassen ist man derzeit bei Borussia Dortmund. Beim kriselnden Vize-Meister freut sich nach der 0:1-Niederlage in Berlin und dem Abrutschen auf den Abstiegsrelegationsplatz kaum noch jemand auf die Auslosung in der Königsklasse. „Beschissen“ sei die Situation, schimpfte Sven Bender. Ob Henrich Mchitarjan im Achtelfinale wieder zur Verfügung steht, bleibt abzuwarten. Der Armenier fällt aufgrund eines Muskelbündelrisses im rechten Oberschenkel zunächst sechs Wochen aus.

9.05 Uhr: Die Profis des FC Bayern München blicken heute ganz entspannt nach Nyon. „Ich bin da nicht nervös, ich freue mich nur“, erklärte Arjen Robben, „es kommt, wie es kommt.“ Paris St. Germain, Juventus Turin, FC Arsenal, Schachtjor Donezk und FC Basel heißen die fünf möglichen Bayern-Gegner. „Wir lassen uns überraschen. Wir müssen jeden schlagen, um weiterzukommen. Deswegen habe ich keinen Wunschgegner“, sagte Weltmeister Mario Götze.

8.50 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker bei abendblatt.de. Um 12 Uhr beginnt die Auslosung. Auf wen treffen Bayern, Dortmund, Schalke und Leverkusen? Hier erfahren Sie es zuerst. Der Ticker hält Sie auch vorab mit allen wichtigen Informationen und Stimmen rund um die Auslosung auf dem Laufenden.

Vor der AuslosungDie Bayern und die kriselnden Dortmunder wollen vor allem dem französischen Meister Paris Saint-Germain um Superstar Zlatan Ibrahimovic aus dem Weg gehen. Bayer Leverkusen und Schalke 04 drohen Duelle mit Titelverteidiger Real Madrid, dem FC Barcelona oder Vorjahresfinalist Atlético Madrid. Auf der kleineren Europacup-Bühne träumen die Gladbacher von großen Nächten gegen den FC Liverpool oder den AS Rom. Die Wolfsburger könnten es unter anderen mit Inter Mailand, dem SSC Neapel oder dem AC Florenz mit Mario Gomez zu tun bekommen.

Zum fünften Mal überwintern sechs Bundesliga-Vereine in internationalen Wettbewerben. „Es ist gut für die Bundesliga, gut für das Image und gut für die Erfahrung der Spieler“, sagte Bayern-Coach Pep Guardiola. Zum zweiten Mal kamen alle deutschen Starter in den beiden Wettbewerben eine Runde weiter. Der Rekord aus der Saison 2012/13, als alle sieben deutschen Teams die Gruppenphasen in den beiden europäischen Wettbewerben überstanden, war diesmal nicht möglich. Mainz 05 war schon in der Qualifikation der Europa League gescheitert.

Ausgespielt wird die erste K.o.-Runde im Europapokal erst nach der Bundesliga-Winterpause. Die Achtelfinal-Hinspiele der Champions League sind für den 17./18. und 24./25. Februar 2015 angesetzt. Die entscheidenden Rückspiele finden am 10./11. und 17./18. März statt. In der Europa League werden am 19. und 26. Februar die Teilnehmer des Achtelfinales ermittelt.